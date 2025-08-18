Зеленський у Вашингтоні здивував вибором одягу: дизайнерка пояснила його символіку

Президент України Володимир Зеленський прибув до американської столиці, відмовившись від класичного костюма. Дизайнерка Ельвіра Гасанова пояснила, чому його стиль залишається військовим навіть під час зустрічей із лідерами світу.

Як повідомляє Politico, цього разу президент України Володимир Зеленський з’явився у Вашингтоні не у звичному камуфльованому стилі, а в костюмі. Водночас його образ, за словами дизайнерки Ельвіри Гасанової, і далі несе чітку військову символіку.

"Стиль президента залишається військовим за символікою, але тепер кожна деталь його зовнішнього вигляду ретельно продумана", – сказала Гасанова у коментарі виданню.

Востаннє Зеленський з’являвся у класичному костюмі 24 лютого 2022 року, коли у відеозверненні оголосив про введення воєнного стану. Відтоді він майже завжди обирав зручний одяг у військовій стилістиці – карго-штани, футболки-поло, светри або куртки у темних відтінках, доповнені українською символікою.

На думку Гасанової, такий підхід не лише формує імідж президента як верховного головнокомандувача, а й демонструє його солідарність із військовими та громадянами, які живуть у стані війни. "Коли світові лідери бачать Зеленського у військовому стилі, це сигнал: Україна воює, і я є частиною цієї боротьби", – підкреслила дизайнерка.

Видання наголошує, що вибір одягу українського президента став своєрідним дипломатичним інструментом. У той час як костюм асоціюється зі стабільністю та звичною політичною практикою, військовий образ Зеленського підкреслює, що ситуація в Україні далека від нормальності.

"Президент під час війни не може виглядати відстороненим. Класичний костюм у такому контексті сприймався б як відрив від реальності фронту. Його образ допомагає утримувати увагу світу на тому, що війна триває", – пояснила Гасанова.

Водночас відмова від костюма створює певні труднощі у дипломатичному середовищі, де традиції мають вагоме значення. Дехто з європейських політиків очікував би бачити українського лідера у більш класичному вбранні. Але, за словами дизайнерки, Зеленський свідомо порушує ці правила, щоб підкреслити унікальність ситуації та позицію України.

Нагадаємо, під час свого першого візиту до Білого дому у вересні 2019 року Володимир Зеленський був одягнений у класичний костюм.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він кардинально змінив стиль, зробивши його частиною політичного послання до світу.

Як повідомляв Фокус, керівництво США хоче, щоб Зеленський прийшов до Трампа у краватці.

Фокус також писав, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для переговорів із президентом США Дональдом Трампом.