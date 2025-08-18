Зеленський прибув у Вашингтон: оприлюднено орієнтовний розклад його зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Він наголосив, що українці будуть боротися за свої землі, а війну повинна закінчувати Росія, яка її розпочала.

Ввечері 18 серпня має розпочатися зустріч Зеленського і Трампа за участі інших європейських лідерів. Український лідер повідомив в офіційному каналі Telegram, що всі учасники переговорів у Вашингтоні прагнуть до швидкого закінчення війни, проте хочуть досягти тривалого й надійного миру.

Зеленський пригадав переговори з РФ до повномасштабного вторгнення, коли Україну змушували відмовитися від окупованих земель і президент РФ Володимир Путін використав захоплені Крим і частину Донбасу як плацдарм для нової атаки, а також "безпекові гарантії" 1994 року, які не спрацювали.

"Звісно, не варто було віддавати Крим тоді, так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність", — зазначив президент.

Він додав, що Сили оборони України мають успіхи в Донецькій і Сумській областях.

"Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу", — сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що Росія почала цю війну, і вона повинна її закінчувати.

Розклад зустрічі Зеленського і Трампа

З відкритого розкладу президента США на сайті RollCall можна побачити, що він привітає президента України о 20:00 за київським часом, а офіційна зустріч лідерів розпочнеться о 20:15 за Києвом в Овальному кабінеті Білого дому.

Спільна зустріч з європейськими лідерами має розпочатися о 22:00 за київським часом.

Трамп привітає Зеленського о 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським написав на своїй сторінці у власній соцмережі Truth Social, що президент України може "майже миттєво зупинити війну", якщо Київ відмовиться від вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО) та фактично визнає окупований Крим російським.

Видання Bloomberg 18 серпня писало з посиланням на власні неназвані джерела, що Зеленський під час візиту до Трампа має на меті дізнатися більше про вимоги Путіна, визначити час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ і спонукати Вашингтон посилити санкції проти Москви.