Без Криму і НАТО: Зеленський може "майже миттєво зупинити війну", — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський "може майже миттєво" зупинити російсько-українську війну і назвав умови, за яких це можливо. При цьому американський президент наголосив, що деякі речі "ніколи не змінюються".

Дональд Трамп також додав, що Володимир Зеленський може продовжувати війну з Росією, "якщо захоче". Про це американський президент написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

"Президент України Зеленський може майже миттєво закінчити війну з Росією, якщо захоче, або ж продовжувати боротьбу", — написав Трамп.

За його словами, це може відбутися за умови від вступу від України до НАТО, а також фактичного визнання окупованого Криму російським. У своєму дописі Трамп також згадав про експрезидента США Барака Обаму: він стверджує, що той "віддав" Крим Росії "без єдиного пострілу".

"Згадайте, як все починалося. Не можна повернути Крим, який віддав Обама (12 років тому, без єдиного пострілу!), і НЕ МОЖНА ВСТУПАТИ В НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!!!", — додав американський президент.

Також Дональд Трамп оголосив, що 18 серпня буде "великий день". Варто зазначити, що саме у цей день запланований візит Володимира Зеленського та європейських лідерів до Вашингтона, де мають відбутися зустрічі із президентом США.

"Завтра великий день у Білому домі. Ще ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх", — додав президент США.

Зустріч Зеленського й Трампа: що відомо

Після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці президент США та Володимир Зеленський домовилися про зустріч у Білому домі. В ході візиту Зеленського лідери мають обговорити пропозиції РФ щодо припинення вогню, намагаючись знайти компроміси задля укладення мирної угоди.

Однак ЗМІ повідомляють, що Трамп нібито погодився на умови, які виставив Путін задля припинення вогню. Так, 17 серпня Fox News повідомило, що президент США висловив підтримку щодо пропозиції Путіна взяти повний контроль над Донбасом та заморозити лінію фронту в інших областях України.

Нагадаємо, 17 серпня видання Politico повідомило, що європейські лідери будуть супроводжувати Зеленського під час візиту до США.

Також 16 серпня видання Axios інформувало, що Трамп назвав дату тристоронньої зустрічі за участі Зеленського, Путіна та Трампа.