Зеленський і Путін зустрінуться в серпні: Трамп назвав дату тристороннього саміту

Президент США Дональд Трамп у розмові з українським лідером Володимиром Зеленським та очільниками європейських країн заявив, що хоче провести тристоронню зустріч за участю України та РФ вже 22 серпня.

Водночас лідер США вважає, що значного прориву очікувати "не варто" через виставлені умови очільником Кремля, повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Три джерела, які обізнані з фактом розмов, повідомили, що під час телефонної розмови після саміту на Алясці, Трамп повідомив європейським лідерам, що хоче організувати тристоронній саміт із Путіним і Зеленським уже наступної п’ятниці.

Водночас лідера США непокоять умови, виставлені лідером РФ. Через це Трамп переконаний, що значного прориву "не вдасться досягти".

Також американський президент запросив європейських лідерів, які брали участь у дзвінку, приєднатися до понеділкової зустрічі в Білому домі, зазначили джерела. Візит українського лідера до Вашингтона також запланований на понеділок, 18 серпня.

Водночас два джерела Axios підтвердили факт такої пропозиції щодо тристоронньої зустрічі. Наразі російський лідер публічно не повідомляв про свою згоду взяти участь в зустрічі відповідного формату.

Згодом стало відомо, як росЗМІ наказали розповідати про саміт на Алясці. З Путіним на Аляску їздив кремлівський пул із 50 журналістів, утім, запитання їм, як і американським репортерам, ставити не дозволили.