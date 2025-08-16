Зеленский и Путин встретятся в августе: Трамп назвал дату трехстороннего саммита

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран заявил, что хочет провести трехстороннюю встречу с участием Украины и РФ уже 22 августа.

В то же время лидер США считает, что значительного прорыва ожидать "не стоит" из-за выставленных условий главой Кремля, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Три источника, которые знакомы с фактом разговоров, сообщили, что во время телефонного разговора после саммита на Аляске, Трамп сообщил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу.

В то же время лидера США беспокоят условия, выставленные лидером РФ. Поэтому Трамп убежден, что значительного прорыва "не удастся достичь".

Также американский президент пригласил европейских лидеров, которые участвовали в звонке, присоединиться к понедельничной встрече в Белом доме, отметили источники. Визит украинского лидера в Вашингтон также запланирован на понедельник, 18 августа.

В то же время два источника Axios подтвердили факт такого предложения о трехсторонней встрече. Сейчас российский лидер публично не сообщал о своем согласии принять участие во встрече соответствующего формата.

Ранее Фокус сообщал, как Путин прокомментировал свою встречу с Трампом. Лидер РФ считает визит "очень полезным" и провел совещание по итогам поездки на Аляску на встречу с лидером США.

Впоследствии стало известно, как росСМИ приказали рассказывать о саммите на Аляске. С Путиным на Аляску ездил кремлевский пул из 50 журналистов, впрочем, вопросы им, как и американским репортерам, задавать не разрешили.