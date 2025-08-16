Историческая встреча и великая Россия: как росСМИ приказали рассказывать о саммите на Аляске

С Путиным на Аляску ездил кремлевский пул из 50 журналистов, впрочем, вопросы им, как и американским репортерам, задавать не позволили. Теперь стало известно, как в росСМИ приказали освещать саммит Трампа и Путина.

В методичке для лояльных Кремлю и государственных СМИ, которая оказалась в распоряжении издания "Медуза", приказано сообщать, что "никакой сделки на встрече не произошло, и не могло произойти". И этом притом, что в "темнике" перед саммитом говорилось о "диалоге" и о том, что Владимир Путин готов к любому сценарию переговоров: их итоги при этом не прогнозировались.

Также в методичке сказано, что Путин восстановил "отношение к России как к великой державе" и говорил с главой США "на равных". И надо писать, что России и США "есть что предложить друг другу".

Что российские пропагандисты должны писать о встрече Путина и Трампа

Сотрудников лояльных Кремлю СМИ настоятельно просят подчеркнуть, что Трамп встретил Путина в аэропорту и никто из глав других государств не удостаивался такого "жеста расположения".

Также нужно подчеркивать, что встреча на Аляске "стала исторической", потому что "Путин восстановил отношение к России как к великой сверхдержаве".

Авторы методички настаивают, что Путин и Трамп "говорили на равных", а не так, как с европейскими лидерами.

"Возрождение мощи и авторитета России — результат последних лет. С этой силой считаются", — говорится в документе.

Кроме того, в методичке утверждается, что Россия и США могут "открыть новую страницу истории взаимоотношений", а вопросы сотрудничества между РФ и США не вызывают у их руководства противоречий.

Российским пропагандистам раздали методичку о саммите на Аляске Фото: ТАСС

"Там, где диалог может быть замедлен противоречиями по украинскому вопросу, мы подстегиваем его развитие темами экономики и науки" — так журналистам настоятельно "рекомендуют" писать в своих текстах о саммите на Аляске.

Еще один тезис методички состоит в том, что Украина и страны Европы "остались не у дел" и получили "огромный урон в информационной войне". При этом о перспективах войны или дальнейших отношений Путина и Трампа в документе ничего не говорится.

Что российским пропагандистам приказали писать до саммита на Аляске

Ранее журналисты уже общались с технологом, сотрудничающий с политическим блоком администрации президента РФ, который предполагал, что аудиторию провластных СМИ готовят к тому, что "приостановки боевых действий" по итогам саммита может и не быть.

"Прогрев, чтобы никаких особенных надежд не было, — чтобы не было и разочарований. Поэтому на первом плане диалог с США ради диалога с США. Путин и Трамп о чем-то договариваются, и именно Путин навязывает пункты этого договора", — говорил он.

А, согласно методичке, российским пропагандистам рекомендовали не обнадеживать россиян перед саммитом Путина и Трампа в Анкоридже.

О возможных итогах саммита в тексте методички, которую получили пропагандисты, ничего не говорилось, но сообщалось, что в Кремле "готовы к разным сценариям развития переговоров, ни один из них не станет сюрпризом ни для силового, ни для экономического блоков". Аргументировать эту готовность в своих материалах журналистам росСМИ рекомендовали перечислением чиновников, вошедших в состав российской делегации на саммите.

Также в методичке говорилось, что у Путина "нет завышенных ожиданий" от встречи, хотя он и "настроен на диалог". И росСМИ нужно было подчеркивать, что "российско-американский диалог и взаимодействие не ограничиваются только украинским вопросом — там много и других треков, по которым можно находить взаимопонимание".

И очевидно, что российским пропагандистам нужно было представить Путина, а не Трампа ключевой фигурой. Потому что именно Путин "задает перспективу российско-американских отношений".

РосСМИ подробно разъяснили, как они должны освещать саммит на Аляске Фото: The White House

Украину нужно было представлять "недоговороспособной", а диалог с украинским лидерами, как тот, что "исчерпан".

"Украина проигнорировала все мирные предложения России", говорится в методичке. Иллюстрировать этот тезис предлагается сорванным "пасхальным перемирием". Напомним, 19 апреля Владимир Путин объявил, что Россия приостановит боевые действия на 30 часов. Через три дня Путин заявил, что перемирие привело к "снижению боевых действий", при этом обвинив Украину в нарушении договоренности. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил в том же российскую сторону.

Напомним, Владимир Путин после возвращения из США собрал то, что пропагандистские росСМИ назвали "совещанием" и сообщил, что РФ хотела бы перейти к решению всех вопросов "мирными средствами".

Также оказалось, что встреча Трампа и Путина на Аляске не обошлась без скандалов. В одном из отелей туристы нашли распечатанные документы Секретной службы США. В них было сказано, что Трамп собирался подарить Путину орла и пригласить на обед с крем-брюле.

И Фокус писал о том, как российских журналистов разместили на стадионе в Анкоридже, где им было предложено спать на раскладушках от Красного Креста.