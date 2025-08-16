Трамп "зажал" подарок для "превосходительства" Путина: на Аляске нашли секретные документы о саммите

Документы с маркировкой Госдепартамента США были найдены в бизнес-центре отеля на Аляске. И в них раскрыты ранее не разглашавшиеся и потенциально конфиденциальные подробности о саммите Трампа и Путина 15 августа в Анкоридже. Например, там Путина называют "превосходительством"

Related video

Восемь страниц, которые, по-видимому, были напечатаны сотрудниками правительства США и оставлены случайно, содержали точные места и время проведения встречи Трампа и Путина, а также номера телефонов сотрудников правительства США, пишет NPR.

Секретные документы нашли три туриста, которые остановились в отеле Captain Cook. Это четырехзвездочная гостиница, которая расположена в 20 минутах езды от Объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где проходила встреча лидеров США и России.

Секретные документы находились в одном из общественных принтеров отеля. Журналисты изучили фотографии документов, сделанные одним из гостей, имя которого не разглашается, потому что он опасается возмездия.

Белый дом и Госдепартамент США не отреагировали на просьбы прокомментировать документы.

Секретные документы Белого дома — подробности

На первой странице распечатанного пакета документов была раскрыта последовательность встреч на 15 августа, включая конкретные названия помещений на базе в Анкоридже, где они должны были состояться. Также сообщалось, что Трамп намеревался вручить Путину церемониальный подарок, который в итоге не вручил, а если и вручил, то не на публике.

Секретные файлы, найденные в отеле Фото: NPR

"POTUS президенту Путину, — говорится в документе, — настольная статуя американского белоголового орлана".

На страницах со 2-й по 5-ю были указаны имена и номера телефонов трех американских сотрудников, а также имена 13 представителей США и России. В списке также были указаны произношения всех ожидаемых на саммите российских мужчин, включая "Господин президент Пу-тин".

На страницах 6 и 7 пакета описывалось, как и для кого будет сервироваться обед на саммите. В меню, приложенном к документам, указывалось, что обед будет дан "в честь его превосходительства Владимира Путина" (in honor of his excellency Vladimir Putin).

Согласно схеме рассадки, Путин и Трамп должны были сидеть друг напротив друга во время обеда. По бокам от Трампа должны были сидеть шесть официальных лиц США: справа от него — госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, а слева — министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и специальный представитель по миротворческим миссиям Стив Уиткофф.

Путина собирались посадить между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым.

Во время саммита 15 августа обед был отменен. Однако как следует из документов, предполагалось, что это будет простая трапеза из трех блюд.

После зеленого салата Путину и Трампу предлагалось выбирать между филе-миньон или палтус "Олимпия". На десерт хотели подать крем-брюле.

Обед Трампа и Путина с крем-брюле отменили Фото: Getty Images

Джон Майклс, профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, читающий лекции по национальной безопасности, заявил, что документы, найденные в принтере отеля на Аляске, свидетельствуют об очередном проколе секретной службы Трампа.

"Мне кажется, это еще одно доказательство небрежности и некомпетентности администрации. Нельзя просто так оставлять важные бумаги в принтере. Все очень просто", - сказал Майклс.

Напомним, в марте 2025 года руководители служб национальной безопасности США случайно включили журналиста в групповой чат о готовящихся военных ударах в Йемене. Потом министр обороны США Пит Хегсет заявил, что журналист врет. В ответ тот опубликовал все скриншоты из чата.

Также Фокус писал о том, как прошла встреча Трампа и Путина на Аляске. Саммит сопровождался несколькими инцидентами.