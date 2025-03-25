"Не большой поклонник The Atlantic": Трамп и его чиновники прокомментировали скандал с Signal

В Белом доме признали, что сообщения, которые случайно увидел журналист, выглядят как настоящие. Позиции по утечке в Вашингтоне разделились — кто-то требует наказания и увольнений, а другие не видят в том, что произошло, ничего катастрофического.

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Главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в чат Signal американских чиновников, где они обсуждали силовую спецоперацию против прокси Ирана хуситов. В Вашингтоне подтвердили подлинность обнародованных сообщений, как передали 24 марта в CNN.

В администрации Дональда Трампа признали, что сообщения, которыми обменивались в Signal, выглядят как настоящие. Однако никаких объяснений, почему такую информацию обсуждали вне утвержденных секретных государственных систем, там не предоставили.

Анонимные источники рассказали, что после публикации материала в СМИ его распространили в Вашингтоне, и чиновники реагировали с недоверием. По крайней мере двое спрогнозировали увольнение кого-то из их коллег.

Чиновники по нацбезопасности объяснили, что такие деликатные обсуждения на платформе, которая не является секретной, рисковали оказаться в доступе иностранных хакеров. Это могло бы привести не только к увольнению ответственного чиновника, но и к привлечению его к уголовной ответственности.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет отрицал обсуждение военных планов в Signal.

"Никто не присылал военных планов, и это все, что я могу сказать по этому поводу", — заявил он, назвав журналиста "лживым и крайне дискредитированным".

Американские чиновники не смогли вспомнить ни одного случая, когда ранее Signal использовали для обмена секретными данными или обсуждения военных операций. Один из бывших топ-чиновников заверил, что администраторы того чата имеют доступ к секретным системам связи.

"Они нарушили каждую известную человеку процедуру защиты оперативных материалов перед военным ударом", — подчеркнул экс-сотрудник разведки.

Другой бывший разведчик категорически отрицает аналогичное использование Signal во времена администрации Джо Байдена. Один из анонимных чиновников сообщил, что все переписываются в этом мессенджере "днем и ночью", но теперь это может измениться.

"Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic", — сказал сам Трамп, когда его спросили об этой истории.

Два неназванных источника передали, что Трамп, узнав детали инцидента, выразил свое пренебрежение к журналисту.

"Худшего человека, чем Голдберг, нельзя найти для добавления в чат", — отметил человек, близкий к президенту США.

Правилами Пентагона продиктовано, что передавать или обрабатывать непубличную информацию американского Минобороны через мессенджеры запрещено.

"Если бы это сделал кто-то другой, без сомнения, это было бы расследовано", — подчеркнул экс-чиновник Минюста США.

В Конгрессе США отреагировали на утечку неоднозначно. В частности, сенатор Джон Корнин заявил об "огромной ошибке", а спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон преуменьшил ее значение. По его словам, общество увидело, что чиновники высшего уровня хорошо выполняли свою работу, и теперь убедятся, чтобы подобное больше не повторилось.

Экс-глава американского Минобороны Леон Панетта выступил за освобождение виновных. Он отметил, что если бы случайно добавленный номер принадлежал кому-то другому, информацию могли бы слить самим хуситам. Это могло бы привести к атаке американских объектов и жертвам.

"Похоже, что это настоящая цепочка сообщений, и мы изучаем, как к ней случайно добавили номер. Эта цепочка свидетельствует о глубокой и продуманной политической координации между высшими должностными лицами. Успех операции показывает, что не было никаких угроз войскам или национальной безопасности", — заверил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.

Демократы отреагировали на событие возмущением. В частности, депутат Джим Хаймс предупредил о "катастрофических рисках передачи секретной информации через незасекреченные системы". С чего слов, если сообщения — настоящие, речь идет о "дерзком нарушении законов и правил".

Напомним, Джеффри Голдберг до последнего не верил, что действительно присутствует в чате, где обсуждают предстоящую спецоперацию.

В WSJ сообщили, что со 2 апреля Вашингтон введет новые тарифы на торговлю с целыми странами. Отмечается, что пошлины будут касаться всей торговли с 15% стран-партнеров.