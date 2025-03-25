"Не великий шанувальник The Atlantic": Трамп і його чиновники прокоментували скандал з Signal

У Білому домі визнали, що повідомлення, які випадково побачив журналіст, виглядають як справжні. Позиції щодо витоку у Вашингтоні розділились — хтось вимагає покарання й звільнень, а інші не бачать у тому, що сталось, нічого катастрофічного.

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Головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали у чат Signal американських чиновників, де вони обговорювали силову спецоперацію проти проксі Ірану хуситів. У Вашингтоні підтвердили справжність оприлюднених повідомлень, як передали 24 березня у CNN.

В адміністрації Дональда Трампа визнали, що повідомлення, якими обмінювались у Signal, виглядають як справжні. Однак жодних пояснень, чому таку інформацію обговорювали поза межами затверджених секретних державних систем, там не надали.

Анонімні джерела розповіли, що після публікації матеріалу у ЗМІ його розповсюдили у Вашингтоні, і чиновники реагували з недовірою. Принаймні двоє спрогнозували звільнення когось з їхніх колег.

Чиновники з нацбезпеки пояснили, що такі делікатні обговорення на платформі, яка не є секретною, ризикували опинитись у доступі іноземних хакерів. Це могло б призвести не лише до звільнення відповідального посадовця, але й до притягнення його до кримінальної відповідальності.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет заперечив обговорення військових планів у Signal.

"Ніхто не надсилав військових планів, і це все, що я можу сказати з цього приводу", — заявив він, назвавши журналіста "брехливим і вкрай дискредитованим".

Американські чиновники не змогли згадати жодного випадку, коли раніше Signal використовували для обміну секретними даними або обговорення військових операцій. Один з колишніх топпосадовців запевнив, що адміністратори того чату мають доступ до секретних систем зв’язку.

"Вони порушили кожну відому людині процедуру захисту оперативних матеріалів перед військовим ударом", — наголосив ексспівробітник розвідки.

Інший колишній розвідник категорично заперечив аналогічне використання Signal за часів адміністрації Джо Байдена. Один з анонімних чиновників повідомив, що усі листуються у цьому месенджері "вдень і вночі", але тепер це може змінитись.

"Я нічого про це не знаю. Я не великий шанувальник The Atlantic", — сказав сам Трамп, коли його запитали про цю історію.

Два неназвані джерела передали, що Трамп, дізнавшись деталі інциденту, висловив свою зневагу до журналіста.

"Гіршої людини, ніж Голдберг, не можна знайти для додавання у чат", — зазначила людина, близька до президента США.

Правилами Пентагону продиктовано, що передавати або обробляти непублічну інформацію американського Міноборони через месенджери заборонено.

"Якби це зробив хтось інший, без сумніву, це було б розслідувано", — наголосив ексчиновник Мін’юсту США.

У Конгресі США відреагували на витік неоднозначно. Зокрема, сенатор Джон Корнін заявив про "величезну помилку", а спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон применшив її значення. З його слів, суспільство побачило, що чиновники вищого рівня добре виконували свою роботу, і тепер переконаються, щоб подібне більше не повторилось.

Ексголова американського Міноборони Леон Панетта виступив за звільнення винних. Він зауважив, що якби випадково доданий номер належав комусь іншому, інформацію могли б злити самим хуситам. Це могло б призвести до атаки американських об’єктів і жертв.

"Схоже, що це справжній ланцюжок повідомлень, і ми вивчаємо, як до нього випадково додали номер. Цей ланцюжок свідчить про глибоку і продуману політичну координацію між вищими посадовими особами. Успіх операції показує, що не було жодних загроз військам або національній безпеці", — запевнив речник Ради національної безпеки Браян Г'юз.

Демократи відреагували на подію обуренням. Зокрема, депутат Джим Хаймс попередив про "катастрофічні ризики передачі секретної інформації через незасекречені системи". З чого слів, якщо повідомлення — справжні, йдеться про "зухвале порушення законів і правил".

Нагадаємо, Джеффрі Голдберг до останнього не вірив, що дійсно присутній в чаті, де обговорюють майбутню спецоперацію.

У WSJ повідомили, що з 2 квітня Вашингтон запровадить нові тарифи на торгівлю з цілими країнами. Зазначається, що мита стосуватимуться усієї торгівлі з 15% країн-партнерів.