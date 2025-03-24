Скандал у США: топпосадовці зі сфери оборони додали журналіста у секретний чат (скриншоти)

Американські високопоставлені чиновники обговорювали операцію в Ємені у звичайному месенджері, розповіли журналісти. Вони не помітили сторонню людину, яка дізналась про таємниці Білого дому.

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Радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майкл Волц створив чат у месенджері Signal, до якого мимохіть долучив журналіста. У чаті група топпосадовців Білого дому обговорювала силову спецоперацію проти проксі Ірану хуситів. Через порушення кількох правил безпеки журналіст дізнався деталі спецоперації, хоч до останнього не вірив, що можливий настільки серйозний витік та порушення секретності. Про деталі витоку в Білого дому розповіло видання The Atlantic.

Видання опублікувало розповідь головного редактора Джеффрі Голдберга, який піддивився за обговоренням спецоперації Міноборони США проти хуситів у Червоному морі. Журналіст повідомив, що 11 березня отримав запрошення начебто від "Майкла Волца" долучитись до чату в Signal. Джеффрі не повірив, що ідеться про справжнього радника, а очікував, що діють якісь хакери. Згодом журналіста долучили до групи "Мала група головного комітету проти хуситів". Серед учасників чату він побачив всю топверхівку США: міністра оборони Пін Гегсет, віцепрезидента Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо, директорку національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, міністра фінансів Скотта Бессента, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

"Я не міг повірити, що радник президента з нацбезпеки був настільки необачний, що залучив головного редактора The Atlantic до дискусій з високопоставленими чиновниками США", — пояснив Джеффрі.

Скандал у США — витік про операцію проти хуситів

У якийсь момент чиновники почали обговорювати операції проти хуситів. Як з'ясувалось, не усі чиновники цілковито підтримують Трампа. Наприклад, віцепрезидент Джей Ді Венс написав, що "не впевнений, що президент усвідомлює, наскільки це несумісне з його посланням щодо Європи прямо зараз". Також він побоювався, що зростуть ціни на нафту. Інші посадовці вказували, що вони повинні поспішити з ударом, щоб їх не випередив Ізраїль. Серед інших, була думка, що Європа та Єгипет повинні "заплатити" за те, що удар США по проксі Ірану звільнить прохід через Червоне море.

Скандал у США - Гегсет про операцію проти хуситів Фото: The Atlantic Скандал у США - Венс про операцію проти хуситів Фото: The Atlantic Скандал у США - топчиновники обговорили операцію проти хуситів Фото: The Atlantic

Зранку 14 березня міністр оборони США Піт Гегсет скинув у чат усі деталі операції проти хуситів: цілі, засоби ураження, час ударів тощо. Врешті, 15 березня журналіст побачив повідомлення про початок операції, а потім прочитав у медіа, що удар дійсно відбувся. Інші чиновники відреагували на початок спецоперації підтримуючими емодзі, зауважив Джеффрі. Журналіст вийшов з групи, яка, як він упевнився, була справжньою, зауважив він.

"Я дійшов висновку, що чат-група Signal майже напевно була реальною. Здається, ніхто в чаті не помітив, що я там. І я не отримав жодних запитань про те, чому я пішов або, точніше, хто я такий", — підсумував Джеффрі.

Скандал у США - відгуки на повідомлення Гегсета Фото: The Atlantic

Витік з Білого дому — коментарі чиновників та юристів

Видання надіслало запити речникам топчиновників, за якими мимохіть підглядав Джеффрі. Речник ради з нацбезпеки підтвердив існування такого спілкування, а речник Ді Венса запевнив, що віцепрезидент в усьому підтримує Трампа. The Atantic тим часом проконсультувалось з юристами та фахівцями з безпеки щодо ситуації. Співрозмовники журналістів назвали кілька проблем, пов'язаних з поведінкою топчиновників Білого дому:

офіційні чиновники Білого дому не повинні застосовувати Signal, оскільки він не дає гарантії безпеки, а телефон з чатом може потрапити до рук зловмисникам;

повідомлення в чаті зникали через тиждень, а це також порушення, оскільки усе спілкування топчиновників повинно зберігатись;

через дії Волца стався класичний витік інформації, навіть якщо чиновник зробив це ненавмисно і дані не потрапили в Ємен до хуситів.

Зазначимо, Фокус писав про скандали в США, пов'язані з витоком таємної інформації. Наприклад, Дональд Трамп після першої каденції на посту президента підозрювався у тому, що забрав додому секретні папки. З іншого боку, Трамп звинувачував у цьому кандидатку на посаду президента Гілларі Клінтон.

Нагадуємо, 16 березня єменське агентство новин SABA повідомило про удар хуситів по американському авіаносцю "Труман".