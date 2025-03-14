Імовірна поступка Донбасом: Волц прокоментував мирну угоду між Росією та Україною

Радник з національної безпеки США заявив, що Україні доведеться віддати свої території, якщо вона хоче укласти довгострокову мирну угоду.

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Майкл Волц, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки, заявив, що Україні доведеться віддати Росії Донбас. Про це він заявив в ефірі Fox News в інтерв'ю з Шоном Хенніті, пише The Hill.

Заява прозвучала на тлі тиску адміністрації Трампа на президента Росії Володимира Путіна і переговорів про 30-денне припинення вогню.

Раніше чиновники Трампа давали зрозуміти, що Україні не слід розраховувати на повернення до кордонів, що існували до 2014 року, в рамках мирних переговорів, що фактично виключає анексований Кримський півострів із переговорів.

Але поки неясно, якою частиною Донбасу Україні доведеться поступитися, оскільки Росія претендує на більшу територію, ніж вона зараз займає. Хенніті змалював неясні контури мирного плану під час свого інтерв'ю з Волцем.

"Я б припустив, що Україна не стане частиною НАТО, і я б припустив, що деякі частини — можливо, регіон Донбасу зокрема або райони, густонаселені вихідцями з Росії, — відійдуть Путіну в будь-якому врегулюванні шляхом переговорів. Чи помиляюся я у своїх здогадках?" — запитав Хенніті.

"Шоне, не дивно, ти ні в чому не помиляєшся. І важливо те, що ми обговорюємо всі ці речі з обома сторонами. Ми ведемо ці обговорення з нашими колегами, з росіянами. Ми ведемо ці обговорення з нашими колегами з України і — і ми підштовхуємо обидві сторони до зближення з президентом Трампом, головним переговірником, який сповнений рішучості покласти край цій війні", — повідомив Волц.

Під час переговорів у Джидді, Саудівська Аравія, у вівторок Україна погодилася підтримати пропозицію США про 30-денне припинення вогню, фактично заморозивши нинішні лінії фронту. Адміністрація Трампа також зняла короткочасний мораторій на військову та розвідувальну підтримку.

Путін у четвер заявив, що відкритий для пропозиції США про припинення вогню, але у нього є свої умови, щоб гарантувати, що "причини" війни буде усунуто

Стів Віткофф, спеціальний посланник Трампа, який взяв на себе великий портфель міністра закордонних справ, 14 березня прилітав до Москви, щоб зустрітися з Путіним. І прочекав близько 8 годин, перш ніж його пустили поговорити. Він уже полетів назад у США і не спілкувався з журналістами перед від'їздом.