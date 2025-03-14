Путін протримав посланця Трампа в приймальні вісім годин (відео)

Стів Віткофф так довго чекав зустрічі з російським президентом, що ЗМІ назвали це "класичною грою за владу".

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Стіву Віткоффу, спеціальному посланнику Дональда Трампа, якого часто називають його "посередником", довелося чекати вісім годин, щоб зустрітися з російським президентом, і Віткофф залишив Москву за кілька годин, судячи з усього, відразу після закінчення переговорів. Про це повідомляє Sky News.

Стів Віткофф залишає РФ

Згідно з опублікованими кадрами, на яких зафіксовано виїзд і повернення його кортежу до московського аеропорту Внуково, Стів Віткофф пробув у Москві трохи більше 12 годин. І більшу частину цього часу, схоже, йому довелося чекати.

Віткоффа, колишнього магната у сфері нерухомості, який став головним переговірником Дональда Трампа, відправили до Москви, щоб передати Володимиру Путіну пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

Його візит був запланований на початок тижня після переговорів США та України в Саудівській Аравії.

Однак прибувши туди близько обіду в четвер, він провів без діла щонайменше вісім годин, перш ніж його викликали в Кремль.

Пан Путін, мабуть, був занадто зайнятий зустріччю з іншою людиною — білоруським лідером Олександром Лукашенком — для поспішно організованого державного візиту, про який було оголошено напередодні.

"Ми не знаємо напевно, чи було час візиту Лукашенка обрано навмисно, але це безумовно не було схоже на збіг. Замість цього це було схоже на класичну путінську гру з метою демонстрації своєї сили", — зазначають журналісти.

Вони також вказали, що Путін не любить, коли його заганяють у кут і вказують, що робити, особливо на його власній території. Тому довге очікування Віткоффа стало посланням США: "Я бос, я встановлюю графік і я нікому нічого не зобов'язаний".

У підсумку Стів Віткофф зустрівся з Путіним уже коли стемніло. І зустріч проходила за зачиненими дверима.

Віткофф після зустрічі з Путіним не спілкувався з журналістами

Репортери також вказали, що можуть лише припускати, яке повідомлення Віткофф повіз до Вашингтона. Але на пресконференції з Лукашенком Путін ясно дав зрозуміти, що підпише угоду про припинення вогню тільки в тому разі, якщо отримає щось натомість.

Його коментар щодо "корінних причин" конфлікту припускає, що всі червоні лінії для Росії зберігаються: жодного членства України в НАТО, жодних військ НАТО як миротворців і збереження Росією всіх захоплених нею територій.

Тепер Дональд Трамп вислухає Стіва Віткоффа і ухвалить рішення про те, що робити далі. Однак Віткоффу, судячи з усього, знову доведеться чекати. Стало відомо, що до Вашингтона раптово вирушили радники з безпеки Німеччини, Британії та Франції. Про візит не було відомо заздалегідь.