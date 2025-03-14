Раптовий візит до Трампа: радники з безпеки трьох країн вирушили до Вашингтона
Відомо, що з неанонсованим візитом до Білого дому поїхали радники з безпеки Німеччини, Великої Британії та Франції.
Вашингтон, Москва і Київ ведуть переговори про можливе мирне рішення для України — поки що без участі європейців. Але радники з безпеки трьох європейських країн раптово вирушили до Вашингтона для переговорів. Про це повідомляє німецьке видання WELT.
Єнс Плетнер, радник із безпеки канцлера Олафа Шольца (СДПН), у п'ятницю терміново вирушив до Вашингтона для переговорів. Про це WELT дізнався з дипломатичних кіл. Плетнер разом зі своїм британським колегою Джонатаном Пауеллом зустрічається в Білому домі з Майком Волцем, радником з національної безпеки президента США Дональда Трампа. За інформацією журналістів, у зустрічі також візьме участь радник президента Франції Емманюеля Макрона з питань безпеки Еммануель Бонн.
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Дипломатичний бліц, організований у стислі терміни, припав на критичний момент переговорів про припинення вогню у війні Росії проти України.
Європейці не беруть участі в прямих переговорах, які дотепер велися винятково між командою Трампа та українською і російською сторонами. У декларації про узгоджене припинення вогню, яку президент Володимир Зеленський оприлюднив спільно з представниками США у вівторок у саудівському місті Джидда, лише Київ прямо наполягав на "включенні європейських партнерів у мирний процес".
У четвер парламентер Трампа Стів Віткофф зустрівся в Москві з російським лідером Володимиром Путіним.
Нагадаємо, Дональд Трамп охарактеризував переговори з Путіним як "хороші та продуктивні" в повідомленні на своїй платформі Truth Social 14 березня і заявив, що є "шанс нарешті покласти край цій жахливій, кривавій війні".
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