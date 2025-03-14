Внезапный визит к Трампу: советники по безопасности трех стран отправились в Вашингтон

Известно, что с неанонсированным визитом в Белый дом поехали советники по безопасности Германии, Великобритании и Франции.

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Вашингтон, Москва и Киев ведут переговоры о возможном мирном решении для Украины — пока без участия европейцев. Но советники по безопасности трех европейских стран внезапно отправились в Вашингтон для переговоров. Об этом сообщает немецкое издание WELT.

Советники по безопасности трех стран Европы отправились к Трампу

Йенс Плетнер, советник по безопасности канцлера Олафа Шольца (СДПГ), в пятницу срочно отправился в Вашингтон для переговоров. Об этом WELT узнал из дипломатических кругов. Плетнер вместе со своим британским коллегой Джонатаном Пауэллом встречается в Белом доме с Майком Уолцем, советником по национальной безопасности президента США Дональда Трампа . По информации журналистов, во встрече также примет участие советник президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросам безопасности Эммануэль Бонн.

Дипломатический блиц, организованный в сжатые сроки, пришелся на критический момент переговоров о прекращении огня в войне России против Украины.

Европейцы не участвуют в прямых переговорах, которые до сих пор велись исключительно между командой Трампа и украинской и российской сторонами. В декларации о согласованном прекращении огня, которую президент Владимир Зеленский обнародовал совместно с представителями США во вторник в саудовском городе Джидда, только Киев прямо настаивал на "включении европейских партнеров в мирный процесс".

В четверг переговорщик Трампа Стив Уиткофф встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с Путиным как "хорошие и продуктивные" в сообщении на своей платформе Truth Social 14 марта и заявил, что есть "шанс наконец положить конец этой ужасной, кровавой войне".