Путин продержал посланника Трампа в приемной восемь часов (видео)

Стив Уиткофф так долго ждал встречи с российским президентом, что СМИ назвали это "классической игрой за власть".

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Стиву Уиткоффу, специальному посланнику Дональда Трампа, которого часто называют его "посредником", пришлось ждать восемь часов, чтобы встретиться с российским президентом, и Уиткофф покинул Москву несколько часов спустя, судя по всему, сразу после окончания переговоров. Об этом сообщает Sky News.

Стив Уиткофф покидает РФ

Согласно опубликованным кадрам, на которых запечатлен выезд и возвращение его кортежа в московский аэропорт Внуково, Стив Уиткофф пробыл в Москве чуть более 12 часов. И большую часть этого времени, похоже, ему пришлось ждать.

Уиткофф, бывший магнат в сфере недвижимости, ставший главным переговорщиком Дональда Трампа, был отправлен в Москву, чтобы передать Владимиру Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня .

Его визит был запланирован на начало недели после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

Однако прибыв туда около обеда в четверг, он провел без дела не менее восьми часов, прежде чем его вызвали в Кремль.

Господин Путин, по-видимому, был слишком занят встречей с другим человеком — белорусским лидером Александром Лукашенко — для поспешно организованного государственного визита, о котором было объявлено накануне.

"Мы не знаем наверняка, было ли время визита Лукашенко выбрано намеренно, но это определенно не было похоже на совпадение. Вместо этого это было похоже на классическую путинскую игру с целью демонстрации своей силы", — отмечают журналисты.

Они также указали, что Путин не любит, когда его загоняют в угол и указывают, что делать, особенно на его собственной территории. Поэтому долгое ожидание Уиткоффа стало посланием США: "Я босс, я устанавливаю график и я никому ничего не обязан".

В итоге Стив Уиткофф встретился с Путиным уже когда стемнело. И встреча проходила за закрытыми дверями.

Уиткофф после встречи с Путиным не общался с журналистами

Репортеры также указали, что могут лишь предполагать, какое сообщение Уиткофф повез в Вашингтон. Но на пресс-конференции с Лукашенко Путин ясно дал понять, что подпишет соглашение о прекращении огня только в том случае, если получит что-то взамен.

Его комментарий относительно "коренных причин" конфликта предполагает, что все красные линии для России сохраняются: никакого членства Украины в НАТО, никаких войск НАТО в качестве миротворцев и сохранение Россией всех захваченных ею территорий.

Теперь Дональд Трамп выслушает Стива Уиткоффа и примет решение о том, что делать дальше. Однако Уиткоффу, судя по всему, снова придется ждать. Стало известно, что в Вашингтон внезапно отправились советники по безопасности Германии, Британии и Франции. О визите не было известно заранее.