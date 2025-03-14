Вероятна уступка Донбасса: Уолтц прокомментировал мирное соглашение между Россией и Украиной

Советник по национальной безопасности США заявил, что Украине придется отдать свои территории, если она хочет заключить долгосрочное мирное соглашение.

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Майкл Уолтц, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил, что Украине придется отдать России Донбасс. Об этом он заявил в эфире Fox News в интервью с Шоном Хэннити, пишет The Hill.

Заявление прозвучало на фоне давления администрации Трампа на президента России Владимира Путина и переговоров о 30-дневном прекращении огня.

Ранее чиновники Трампа давали понять, что Украине не следует рассчитывать на возвращение к границам, существовавшим до 2014 года, в рамках мирных переговоров, что фактически исключает аннексированный Крымский полуостров из переговоров.

Но пока неясно, какую часть Донбасса Украине придется уступить, поскольку Россия претендует на большую территорию, чем она сейчас занимает. Хэннити обрисовал смутные контуры мирного плана во время своего интервью с Уолтцем.

"Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что некоторые части — может быть, регион Донбасса в частности или районы, густонаселенные выходцами из России, — отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Ошибаюсь ли я в своих догадках?" — спросил Хэннити.

"Шон, неудивительно, ты ни в чем не ошибаешься. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами из Украины и — и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", — сообщил Уолтц.

Во время переговоров в Джидде, Саудовская Аравия, во вторник Украина согласилась поддержать предложение США о 30-дневном прекращении огня, фактически заморозив нынешние линии фронта. Администрация Трампа также сняла кратковременный мораторий на военную и разведывательную поддержку.

Путин в четверг заявил, что открыт для предложения США о прекращении огня, но у него есть свои условия, чтобы гарантировать, что "причины" войны будут устранены

Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа, взявший на себя обширный портфель министра иностранных дел, 14 марта прилетал в Москву, чтобы встретиться с Путиным. И прождал около 8 часов, прежде, чем его пустили поговорить. Он уже улетел назад в США и не общался с журналистами перед отбытием.