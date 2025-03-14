30-дневное перемирие и ультиматумы Путина: включит ли Трамп рычаги давления на Россию

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф после серии встреч в Москве привезет в Вашингтон оценки, согласно которым Дональд Трамп примет дальнейшие решения по урегулированию российско-украинской войны. Какими именно могут оказаться эти решения, выяснял Фокус.

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Президент Владимир Зеленский считает, что слова Путина относительно установления 30-дневного перемирия доказывают незаинтересованность России в прекращении огня, как это предлагают Соединенные Штаты. "Мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные заявления Путина. Он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше", — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский: "Мы все услышали очень предсказуемые, очень манипулятивные заявления Путина"

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта официальный Киев согласился на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже согласится на аналогичный шаг. В свою очередь Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия, но выдвинул при этом целый ряд требований.

Сам же Дональд Трамп, комментируя позицию Москвы, отметил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он добавил, что готов поговорить с главой Кремля, чтобы обеспечить прекращение огня. Подчеркнув, что его посланник Стив Уиткофф ведет "серьезные переговоры в России", Трамп подытожил: "Надеюсь, Россия поступит правильно, ведь если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней — это будет неутешительный момент для мира".

Ранее росСМИ сообщали, что трамповский спецпосланник Уиткофф должен встретиться с Путиным, но состоялась ли в конце концов эта встреча доподлинно неизвестно. По крайней мере никаких официальных заявлений по этому поводу так и не прозвучало. Зато советник президента США по нацбезопасности Майк Волц в пятницу, 14 марта заявил, что Уиткофф после серии встреч в Москве везет в США оценки, согласно которым Дональд Трамп примет дальнейшие решения для урегулирования российско-украинской войны. Кроме того, Волц добавил, что Белый дом имеет "осторожный оптимизм" после последней встречи с украинской делегацией в Джидде и заявления Путина о 30-дневном перемирии.

Почему Трамп делает ставку на санкционно-тарифное давление на Россию

Реакция Путина относительно предложенного США 30-дневного перемирия была вполне прогнозируемой, констатирует в разговоре с Фокусом политолог Олег Лесной. "То, что Путин будет максимально "петлять" было заранее очевидным. То есть, его игра под названием "Я не сказал "Да", но и не сказал "Нет", не стала неожиданностью. Чего он добивается? Таким образом, как по мне, Путин хочет дать Трампу иллюзию, что, мол, в принципе договориться можно. Но последние события, а именно то, что Трамп "допилял" таки антироссийские санкции в банковской сфере, которые в свое время почему-то не спешил "допиливать" Байден, свидетельствуют о том, что путинские действия Трампом были предварительно считаны, как минимум", — подчеркивает эксперт.

Дональд Трамп, комментируя позицию Москвы, отметил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным" Фото: Getty Images

По убеждению политолога, достаточно мягкая реакция Трампа относительно позиции Путина по 30-дневному перемирию может свидетельствовать о том, что президент США, "который считает себя супер переговорщиком", планирует дожать главу Кремля во время личного телефонного разговора. "В сложившейся ситуации, думаю, можно рассчитывать на то, что в случае продолжения Кремлем тактики "петляния", в первую очередь США применят санкционное давление, потому что, к сожалению, за последнее время я не слышал о намерениях администрации Трампа прибегать к плану Келлога. А этот план, напомню, предусматривал, что в случае отказа РФ от мирных переговоров, Украине предоставят весь инструментарий с тем, чтобы принудить Российскую Федерацию к вхождению в честный мирный процесс, а не такой, как мы видим сейчас. Говоря об инструментарии, я имею в виду оружие. От Трампа об оружии сейчас — ни слова из уст. Зато постоянно звучат разговоры о тарифах и санкциях. Это, конечно, тоже является элементом давления, но этот элемент не позволяет разрушить Россию с сегодняшнего дня или завести ее очень быстро в тупик", — подчеркивает Олег Лесной.

Политолог прогнозирует, что Путин будет пытаться "в очередной раз обмануть" Трампа и здесь остается надеяться на эмоциональную компоненту: "Поскольку Трамп является очень эмоциональным человеком, который, мягко говоря, не любит, когда перед ним "петляют", есть шанс, что решения США в отношении РФ действительно будут жесткими. Но до такого уровня жесткости, как нам бы справедливо этого хотелось бы, не дойдет".

Подчеркнув, что на этом этапе Трамп пока не должен давить на Украину, Олег Лесной подытожил:"Украина провела конструктивные переговоры в Джидде и без дополнительных условий пошла на 30-дневное перемирие, на чем Трамп, публично психуя в Овальном кабинете, так настаивал. Поэтому хочется верить, что Трамп в этом вопросе будет последовательным и заберет из рук россиян маркеры, которыми они целый ватман обрисовали своими прихотями в обмен на 30-дневный мир".

Почему Путин поставил Трампа в очень уязвимую позицию

Политолог Максим Джигун, комментируя Фокусу дискуссии вокруг 30-дневного перемирия, делает следующий акцент: "Говоря трамповской лексикой, сейчас мяч, который оказался на поле Украины, а потом перескочил к России, стремительно летит к нему в Вашингтон. Реакция Путина на 30-дневное перемирие, предложенное Трампом, показала как минимум две вещи. Первое — Путин боится прямой конфронтации с Соединенными Штатами, реально чувствуя силу американского президента. Второе — Путин во что бы то ни стало не хочет мира и мне кажется, что на самом деле согласие Украины в Джидде на 30-дневное перемирие было скорее символическим, чем практическим, потому что путинская реакция была вполне прогнозируемой".

Политолог прогнозирует, что Путин будет пытаться "в очередной раз обмануть" Трампа Фото: Getty Images

Констатировав, что Путин своими прихотями поставил Трампа в очень уязвимую позицию, эксперт отметил, что его дальнейшие действия в отношении РФ могут оказаться крайне резкими. В частности, вероятная антироссийская резкость администрации Трампа, прогнозирует Максим Джигун, проявится, прежде всего, в санкциях: "Трамп ранее оценил санкции в отношении РФ, наложенные командой Байдена на 3 из 10 и сказал, что их есть куда расширять и углублять. Поэтому, мне кажется, что следующие шаги Трампа проявятся в усилении санкционного давления на Российскую Федерацию. Следует понимать, что на самом деле для Трампа Путин является лишь пешкой — мелочной, авторитарной силой на пути к КНР, с которой хочется как можно скорее разобраться. И долго Трамп не даст Путину водить себя за нос".

В общем, убежден Максим Джигун, все санкционные и другие ограничения в отношении России у Трампа давным-давно четко просчитаны, просто он предоставляет Кремлю время и возможности для личного общения с Путиным.