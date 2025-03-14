30-денне перемир'я і ультиматуми Путіна: чи увімкне Трамп важелі тиску на Росію

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф після серії зустрічей у Москві привезе до Вашингтону оцінки, згідно з якими Дональд Трамп ухвалить подальші рішення щодо врегулювання російсько-української війни. Якими саме можуть виявитися ці рішення, з’ясовував Фокус.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що слова Путіна відносно встановлення 30-денного перемир’я доводять незацікавленість Росії в припиненні вогню, як це пропонують Сполучені Штати. "Ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні заяви Путіна. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше", — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський: "Ми всі почули дуже передбачувані, дуже маніпулятивні заяви Путіна"

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня офіційний Київ погодився на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж зголоситься на аналогічний крок. Своєю чергою Путін 13 березня заявив, що згоден з пропозицією США припинити бойові дії, але висунув при цьому цілу низку вимог.

Сам же Дональд Трамп, коментуючи позицію Москви, зауважив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він додав, що готовий поговорити з очільником Кремля, щоб забезпечити припинення вогню. Підкресливши, що його посланник Стів Віткофф веде "серйозні переговори в Росії", Трамп підсумував: "Сподіваюся, Росія вчинить правильно, адже якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів — це буде невтішний момент для світу".

Раніше росЗМІ повідомляли, що трампівський спец посланець Віткофф має зустрітися з Путіним, але чи відбулася зрештою ця зустріч достеменно невідомо. Принаймні жодних офіційних заяв з цього приводу так і не пролунало. Натомість радник президента США з нацбезпеки Майк Волц у п’ятницю, 14 березня заявив, що Віткофф після серії зустрічей у Москві везе до США оцінки, згідно з якими Дональд Трамп ухвалить подальші рішення для врегулювання російсько-української війни. Крім того, Волц додав, що Білий дім має "обережний оптимізм" після останньої зустрічі з українською делегацією у Джидді та заяви Путіна щодо 30-денного перемир’я.

Чому Трамп робить ставку на санкційно-тарифний тиск на Росію

Реакція Путіна відносно запропонованого США 30-денного перемир’я була цілком прогнозованою, констатує у розмові з Фокусом політолог Олег Лісний. "Те, що Путін максимально "петлятиме" було заздалегідь очевидною. Тобто, його гра під назвою "Я не сказав "Так", але й не сказав "Ні", не стала несподіванкою. Чого він добивається? Таким чином, як на мене, Путін хоче дати Трампу ілюзію, що, мовляв, в принципі домовитися можна. Але останні події, а саме те, що Трамп "допиляв" таки антиросійські санкції в банківській сфері, які свого часу чомусь не поспішав "допилювати" Байден, свідчать про те, що путінські дії Трампом були попередньо зчитані, як мінімум", — підкреслює експерт.

Дональд Трамп, коментуючи позицію Москви, зауважив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною" Фото: Getty Images

На переконання політолога, досить м’яка реакція Трампа щодо позиції Путіна по 30-денному перемир’ю може свідчити про те, що президент США, "який вважає себе супер перемовником", планує дотиснути очільника Кремля під час особистої телефонної розмови. "В ситуації, що склалася, думаю, можна розраховувати на те, що у разі продовження Кремлем тактики "петляння", в першу чергу США застосують санкційний тиск, тому що, на жаль, за останній час я не чув про наміри адміністрації Трампа вдаватися до плану Келлога. А цей план, нагадаю, передбачав, що у разі відмови РФ від мирних переговорів, Україні нададуть весь інструментарій з тим, щоб примусити Російську Федерацію до входження до чесного мирного процесу, а не такого, як ми бачимо зараз. Говорячи про інструментарій, я маю на увазі зброю. Від Трампа про зброю зараз – ні пари з вуст. Натомість повсякчас лунають розмови про тарифи і санкції. Це, звісно, теж є елементом тиску, але цей елемент не дозволяє зруйнувати Росію з сьогодні на сьогодні або завести її дуже швидко у глухий кут", — підкреслює Олег Лісний.

Політолог прогнозує, що Путін намагатиметься "вчергове обдурити" Трампа і тут залишається сподіватися на емоційну компоненту: "Оскільки Трамп є дуже емоційною людиною, яка, м’яко кажучи, не полюбляє, коли перед нею "петляють", є шанс, що рішення США відносно РФ дійсно будуть жорсткими. Але до такого рівня жорсткості, як нам би справедливо цього хотілося б, не дійде".

Наголосивши, що на цьому етапі Трамп наразі не має тиснути на Україну, Олег Лісний підсумував: "Україна провела конструктивні переговори у Джидді і без жодних додаткових умов пішла на 30-денне перемир’я, на чому Трамп, привселюдно психуючи в Овальному кабінеті, так наполягав. Тож хочеться вірити, що Трамп у цьому питанні буде послідовним і забере з рук росіян маркери, якими вони цілий ватман обмалювали своїми забаганками в обмін 30-денний мир".

Чому Путін поставив Трампа у дуже вразливу позицію

Політолог Максим Джигун, коментуючи Фокусу дискусії довкола 30-денного перемир’я, робить наступний акцент: "Говорячи трампівською лексикою, наразі м’яч, який опинився на полі України, а тоді перескочив до Росії, стрімко летить до нього у Вашингтон. Реакція Путіна на 30-денне перемир’я, запропоноване Трампом, засвідчила щонайменше дві речі. Перше – Путін боїться прямої конфронтації зі Сполученими Штатами, реально відчуваючи силу американського президента. Друге – Путін будь-що не хоче миру і мені здається, що насправді згода України у Джидді на 30-денне перемир’я була радше символічною, ніж практичною, тому що путінська реакція була цілком прогнозованою".

Політолог прогнозує, що Путін намагатиметься "вчергове обдурити" Трампа Фото: Getty Images

Констатувавши, що Путін своїми забаганками поставив Трампа у дуже вразливу позицію, експерт зауважив, що його подальші дії відносно РФ можуть виявитися вкрай різкими. Зокрема, ймовірна антиросійська різкість адміністрації Трампа, прогнозує Максим Джигун, проявиться, передусім, у санкціях: "Трамп раніше оцінив санкції відносно РФ, накладені командою Байдена на 3 з 10 і сказав, що їх є куди розширювати та поглиблювати. Тому, мені здається, що наступні кроки Трампа проявляться у посиленні санкційного тиску на Російську Федерацію. Слід розуміти, що насправді для Трампа Путін є лише пішаком – дріб’язковою, авторитарною силою на шляху до КНР, з якою хочеться якомога швидше розібратися. І довго Трамп не дасть Путіну водити себе за носа".

Загалом, переконаний Максим Джигун, усі санкційні та інші обмеження щодо Росії у Трампа давним-давно чітко прораховані, просто він надає Кремлю час і можливості до особистого спілкування з Путіним.