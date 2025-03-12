30-денне перемир'я Росії і України: як Путін може зірвати перемовини

Очільник української делегації на переговорах зі США у Саудівській Аравії Андрій Єрмак заявив, що обговорення конкретних деталей щодо 30-денного перемир’я розпочнеться наступного тижня. Яким чином відбуватиметься цей процес і чи не намагатиметься Кремль звести його нанівець, з’ясовував Фокус.

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Невдовзі після оприлюднення спільної заяви за підсумками дев’ятигодинних перемовин представників України та США у саудівській Джидді, глава української делегації Андрій Єрмак зауважив, що обговорення усіх деталей, пов’язаних з режимом ймовірного припинення вогню розпочнеться на наступному тижні після того, як американська сторона обговорить з росіянами пропозиції, напрацьовані у Саудівській Аравії. "Після цієї зустрічі (у Джидді – ред.) ключ сьогодні — саме в російської сторони. І весь світ буде бачити, хто хоче миру, а хто не хоче й тільки про це говорить", — наголосив керівник президентського Офісу (ОП).

Нагадаємо, після зустрічі у Джидді 11 березня офіційний Київ погодився на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на аналогічний крок.

Андрій Єрмак: "Весь світ буде бачити, хто хоче миру, а хто не хоче й тільки про це говорить" Фото: Офіс президента

Тим часом спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона наразі "уважно вивчає" заяви за підсумками переговорів, що відбулися між Україною та США у Джидді. Підкресливши, що не слід забігати наперед у питанні 30-денного припинення вогню, Пєсков додав, мовляв, американська сторона пообіцяла різними дипканалами передати детальну інформацію про суть розмов, що відбулися у Саудівській Аравії. "Ось спочатку ми повинні цю інформацію отримати і проаналізувати. Також у нас заплановані цими днями контакти з американцями, під час яких ми розраховуємо вже на всю повноту інформації. Крім того, ми також не виключаємо, що може виникнути і тема телефонної розмови на вищому рівні", — заявив речник Кремля.

Ключове завдання України після переговорів зі США

В рамках мирного процесу в цілому РФ висуватиме вимоги, які будуть абсолютно неприйнятними як для України, так і для Сполучених Штатів, вважає політолог Ігор Рейтерович. "Наприклад, росіяни можуть наполягати на юридичному визнанні окупованих територій. Зрозуміло, що Україна ніколи на це не піде. Цю опцію, яка фактично є скринькою Пандори, за жодних умов не підтримають і наші партнери, зокрема, й американські. Втім, якщо РФ вперто гнутиме цю лінію, це змусить американців, навіть якщо вони цього й не хочуть, приймати рішучі рішення і діяти відносно Російської Федерації з позиції сили", — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Дмитро Пєсков: "Ми не виключаємо, що може виникнути і тема телефонної розмови на вищому рівні" Фото: sibnovosti.ru

Говорячи ж про перемир’я, політолог підкреслив наступне: "Тут Путін, гадаю, буде максимально затягувати час і робити все для того, щоб начебто й залишатися у переговорному процесі, але реально блокувати старт перемир’я. Оскільки це дуже сильно дисонує з швидким результатом, якого правдами – не правдами намагається досягти Трамп, ключове питання полягає в тому, наскільки вистачить терпіння у президента США. Рано чи пізно Трамп зрозуміє, що Путін його, по суті, водить за носа, намагаючись "кинути".

За таких обставин, надважливим завданням для України сьогодні, переконаний Ігор Рейтерович, є наочна демонстрація Трампу, хто насправді прагне миру, а хто – "займається окозамилюванням та імітацією".

"Коли Трамп пересвідчиться в тому, що Москва говорить одне, а робить зовсім інше, він буде змушений вживати реальні антиросійські кроки. До речі, Трампу за великим рахунком не потрібно буде вводити якісь реальні мита щодо російської нафти. Йому цілком достатньо про це оголосити і ринок миттєво відреагує належним чином, від чого стане комусь у РФ дуже зле. Тут головне питання полягає в тому, чи дійсно Трамп на це готовий, чи вистачить в нього політичної волі і чи є в нього швидкий план реагування, який дозволив би оперативно поставити РФ на місце на випадок, якщо Росія дійсно почне затягувати час з встановленням режиму перемир’я", — підсумовує Ігор Рейтерович.

Як Путін може розіграти фактор Курщини при встановленні перемир’я

Натомість політолог Ігор Петренко, моделюючи у розмові з Фокусом ймовірну тактику Москви після українсько-американських перемовин у Джидді, констатував: "30-денне перемир’я з одного боку може бути невигідним для росіян, оскільки зараз вони активно наступають на Курщині та інших ділянках. Та й в цілому, перемир’я дає можливість Україні перегрупуватися, перевести подих, десь налагодити логістику, тощо. Тобто, з цього боку перемир’я невигідне для РФ. З іншого боку, Путін може поставити умову, мовляв, РФ готова йти на перемир’я у разі повного виходу ЗСУ з Курщини. І тут очевидно, що американський маятник качнеться в бік Росії та, як казав держсекретар США Рубіо, м’яч знову перекинеться на поле України".

Експерт: "Коли Трамп пересвідчиться в тому, що Москва говорить одне, а робить зовсім інше, він буде змушений вживати реальні антиросійські кроки"

Трамп, прогнозує політолог, буде неймовірно роздратований у разі, якщо Росія намагатиметься затягувати час, "але чи готовий насправді президент США діяти в такій ситуації по відношенню до Москви з позиції сили – велике питання".

Поряд з тим, Ігор Петренко не відкидає варіант, коли РФ може зголоситися на перемир’я навіть без вирішення ситуації з Курщиною, розраховуючи на внутрішньо українські "гойдалки": "Ставка росіян тут робитиметься на відволікання українців від війни з попутною активізацією політично-виборчого процесу. На жаль, РФ все ще має певні канали впливу на українське суспільство, і, качаючи тему виборів, намагатиметься максимально ослабити Україну".

Яким чином діятиме РФ під час переговорів про 30-денне перемир’я

Усі "пастки" Кремля проявляться ще до старту безпосередніх переговорів про укладання договору про перемир’я, вважає експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт наголосив: "Наразі росіяни намагаються використати паузу перед своєю чіткою відповіддю щодо перемир’я максимально "ефективно", обстрілюючи українські міста, паралельно намагаючись наступати практично по усій лінії бойового зіткнення. Тобто, вони самі розуміють, що після припинення вогню вже не можна буде виставляти усі звичні забаганки – територіальні та інші. А для припинення вогню, як показали переговори з американцями, не потрібно нічого, окрім реальної готовності до такого кроку".

З урахуванням того, що з точки зору Кремля, РФ нині тримає ініціативу не лише на Курщині, а й на Донеччині та Харківщині, констатує експерт, Путін намагатиметься тягнути час. В такій ситуації, переконаний Олександр Краєв, ключове завдання України полягає в тому, щоб залишатися на контакті з американцями, допоки Москва не продемонструвала чітку позицію готовності до 30-денного перемир’я.

При цьому в жодному разі, застерігає експерт, після вдалих переговорів у Джидді, не можна лягати і спочивати на лаврах. Натомість, наголошує Олександр Краєв, слід сконцентруватися на тому, щоб на кожному наступному перемовному етапі американці грали на нашій частині поля, а для цього слід бути на постійному контакті з адміністрацією Трампа і лише спільно з нею просуватися далі на шляху до встановлення повноцінного миру.