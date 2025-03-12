Удар балістикою по Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктурний об'єкт, є постраждалі (фото)

Внаслідок атаки загинула 47-річна жінка, яка на момент удару їхала в тролейбусі. Вікна в салоні вилетіли від вибухової хвилі, внаслідок чого пасажирка отримала смертельне поранення.

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Вранці 12 березня Росія атакувала Кривий Ріг двома балістичними ракетами. Є влучання в об'єкт інфраструктури. На цей час відомо про одну загиблу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, о 7:15 моніторингові канали попередили про пуски балістики з Криму і вже буквально за кілька секунд у Кривому Розі пролунав вибух. На місці влучання здійнявся дим.

Вже о 7:37 РФ знову атакувала місто балістикою.

"Гучно у Кривому Розі. Ситуацію там з'ясовуємо", — написав Лисак.

Згодом він повідомив, що внаслідок атаки загинула 47-річна жінка. Як пишуть місцеві ЗМІ, вона на момент удару їхала в тролейбусі. Вікна в салоні вилетіли від вибухової хвилі внаслідок чого пасажирка отримала смертельне поранення.

"Загибла жінка їхала у тролейбусі повз місце прильоту. Її вбило уламками скла. Ще одна 41-річна пасажирка середньої тяжкості, її ушпиталили. Водій у шоковому стані", — повідомило видання "Свої".

Також до лікарні було госпіталізовано 41-річну жінку, а 78-річний чоловік, який отримав ушкодження, від госпіталізації відмовився.

"Кількість поранених у Кривому Розі зросла до п’яти. 50-річний чоловік госпіталізований у важкому стані, жінка 42 років — у середньому. Ще одна 47-річна жінка лікуватиметься амбулаторно", — повідомив Сергій Лисак.

Нагадаємо, що 11 березня ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеському морському порту, внаслідок якого загинули четверо осіб — працівників цивільного судна.

Також 8 березня ЗС РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок чого у місті виникли проблеми з поданням газу та тепла.