Удар баллистикой по Кривому Рогу: поврежден инфраструктурный объект, есть пострадавшие (фото)

В результате атаки погибла 47-летняя женщина, которая на момент удара ехала в троллейбусе. Окна в салоне вылетели от взрывной волны, в результате чего пассажирка получила смертельное ранение.

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Утром 12 марта Россия атаковала Кривой Рог двумя баллистическими ракетами. Есть попадание в объект инфраструктуры. На данный момент известно об одной погибшей. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Так, в 7:15 мониторинговые каналы предупредили о пусках баллистики из Крыма и уже буквально через несколько секунд в Кривом Роге прогремел взрыв. На месте попадания поднялся дым.

Уже в 7:37 РФ снова атаковала город баллистикой.

"Громко в Кривом Роге. Ситуацию там выясняем", — написал Лысак.

Впоследствии он сообщил, что в результате атаки погибла 47-летняя женщина. Как пишут местные СМИ, она на момент удара ехала в троллейбусе. Окна в салоне вылетели от взрывной волны в результате чего пассажирка получила смертельное ранение.

"Погибшая женщина ехала в троллейбусе мимо места прилета. Ее убило осколками стекла. Еще одна 41-летняя пассажирка средней тяжести, ее госпитализировали. Водитель в шоковом состоянии", — сообщило издание "Свои".

Также в больницу была госпитализирована 41-летняя женщина, а 78-летний мужчина, который получил повреждения, от госпитализации отказался.

"Количество раненых в Кривом Роге возросло до пяти. 50-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, женщина 42 лет — в среднем. Еще одна 47-летняя женщина будет лечиться амбулаторно", — сообщил Сергей Лысак.

Напомним, что 11 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесскому морскому порту, в результате которого погибли четыре человека — работники гражданского судна.

Также 8 марта ВС РФ нанесли удар по критической инфраструктуре Запорожья, в результате чего в городе возникли проблемы с подачей газа и тепла.