ЗС РФ вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя: у місті перебої з подачею газу та тепла

В Запоріжжі пролунало щонайменше 10 вибухів. У Сумах "шахед" впав у житловому кварталі міста.

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Надвечір 8 березня російські окупаційні війська завдали удару по критичній інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок чого у місті виникли проблеми з подачею газу та тепла. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни завдали удари по Запоріжжю та області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа", — написав Федоров о 21:25.

Згодом він уточнив, що в місті пролунали щонайменше 10 вибухів та попередив, що існує загроза застосування росіянами керованих авіаційних бомб.

А вже через годину Федоров зазначив, що ЗС РФ атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя.

"Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла. Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків", — наголосив Федоров.

Зазначимо, що про ворожу атаку відзвітували також в Сумській обласній військовій адміністрації.

"8 березня близько 22 години відбулось падіння ворожого БПЛА в житловому кварталі міста Суми", — зазначили в пресслужбі Сумської ОВА.

Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки як у Запоріжжі, так і в Сумах не було.

Нагадаємо, пізно увечері 7 березня ЗС РФ обстріляли житлові будинки міста Добропілля на Донеччині.

Вночі 7 березня росіяни завдали комбінованого ракетного обстрілу по Україні балістикою та крилатими ракетами типу "Калібр".