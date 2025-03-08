ЗС РФ вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя: у місті перебої з подачею газу та тепла
В Запоріжжі пролунало щонайменше 10 вибухів. У Сумах "шахед" впав у житловому кварталі міста.
Надвечір 8 березня російські окупаційні війська завдали удару по критичній інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок чого у місті виникли проблеми з подачею газу та тепла. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Росіяни завдали удари по Запоріжжю та області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа", — написав Федоров о 21:25.
Згодом він уточнив, що в місті пролунали щонайменше 10 вибухів та попередив, що існує загроза застосування росіянами керованих авіаційних бомб.
А вже через годину Федоров зазначив, що ЗС РФ атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя.
"Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла. Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків", — наголосив Федоров.
Зазначимо, що про ворожу атаку відзвітували також в Сумській обласній військовій адміністрації.
"8 березня близько 22 години відбулось падіння ворожого БПЛА в житловому кварталі міста Суми", — зазначили в пресслужбі Сумської ОВА.
Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа.
На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки як у Запоріжжі, так і в Сумах не було.
Нагадаємо, пізно увечері 7 березня ЗС РФ обстріляли житлові будинки міста Добропілля на Донеччині.
Вночі 7 березня росіяни завдали комбінованого ракетного обстрілу по Україні балістикою та крилатими ракетами типу "Калібр".