Видання зазначає, що на територію України з Курської області евакуювали деякі з найбоєздатніших бригад.

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Українські бригади, серед яких найбоєздатніші, ймовірно, евакуюють з Курської області. Про це пише Forbes.

Два тижні тому, 25 лютого, Збройні сили Російської Федерації серією точних ударів російських безпілотників вивели з ладу десятки українських транспортних засобів уздовж головної дороги до Суджі. Це місто було головною базою для 10-тисячного українського війська, яке утримувало значну, але швидко скорочувану територію у Курській області на заході Росії.

"Це був день, коли ви почали турбуватися про Курськ", — повідомив незалежний аналітик Ендрю Перпетуа.

Через два тижні основну частину українських сил, включаючи деякі з найбоєздатніших бригад, евакуювали з Курської області на територію України.

"Моїм друзям вдалося покинути Курськ, уникнувши оточення. Сумно, що дійшло до цього. Але що є, тобто", — таким чином відреагувало українське джерело видання.

Збройні сили України прорвали кордон в Курській області в серпні 2024 року та швидко захопили сотні квадратних миль. Однак їм так і не вдалося забезпечити обороноздатне становище на далечині річки Снахіст на заході. Зусилля ЗСУ були ускладнені російськими контратаками, а згодом — північнокорейськими солдатами. Попри перевагу російських військ у співвідношенні три до одного українці вистояли, застосовуючи міни, безпілотники та артилерію для багаторазового відбиття атак російських механізованих підрозділів.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Сирський повідомляв, що українські підрозділи не перебувають в оточенні в Курській області. Він зазначив, що бійці маневрують та успішно відбивають атаки противника.

Пізніше аналітики групи DeepState повідомляли, що росіяни наступають в Курській області. Зокрема, ЗС РФ просунулися в районі селища Мирного та хутора Зозулівки. Водночас Сили оборони України відкинули противника в Донецькій області біля села Новосілки Волноваського району.

Згодом стало відомо, що ворогу вдалось зайти на східні околиці Суджі. Російські війська мають перевагу в живій силі, в кількості безпілотників та інших видах зброї.