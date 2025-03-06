Переговори соратників Трампа з опозицією щодо виборів: Тимошенко і Порошенко прокоментували

У ЗМІ повідомили, що політики роздумують над проведенням швидких президентських виборів між припиненням вогню і підписанням мирної угоди. Лідери опозиції поділились баченням щодо того, коли буде можливо провести вибори в Україні.

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У Politico з посиланням на джерела повідомили, що команда президента США Дональда Трампа веде таємні переговори з колишньою прем’єркою Юлією Тимошенко й високопоставленими членами партії "Європейська солідарність" щодо швидких виборів в Україні. 6 березня лідер партії й 5-й президент Петро Порошенко відреагував на цю інформацію.

Він наголосив, що робота з американськими партнерами відбувається "публічно і прозоро", а її мета — зберегти двопартійну підтримку України. Зі слів політика, зустрічі пропонували скоординувати з владою "аж до запрошення на них посла". Головними темами для обговорень є зброя, розвідка, санкції проти РФ, фінансова підтримка, свобода і демократія, трансатлантична єдність.

"Наша команда завжди була і є категорично проти виборів під час війни", — запевнив Порошенко.

Він підкреслив, що вибори можуть бути проведені лише після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України.

"Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу", — пояснив нардеп.

Він додав, що у комунікаціях із союзниками наполягає на збільшенні постачань зброї, посиленні санкцій проти Москви й "тих червоних лініях, які неприпустимо перетинати в мирних переговорах".

"Наше ключове завдання сьогодні — захистити інтереси України й забезпечити її європейський розвиток. Це завдання кожного українського політика, незалежно від приналежності до влади чи опозиції", — підсумував Порошенко.

Юлія Тимошенко також відреагувала на новини про її участь у таємних переговорах з Вашингтоном. Вона наголосила, що Україна готова до переговорів щодо закінчення війни під сильним лідерством президента США Дональда Трампа.

"Команда "Батьківщини" веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови", — зауважила нардепка.

Нагадаємо, у Білому домі відповіли, на якому етапі перебуває укладання угоди про українські корисні копалини.

У ЗМІ передали, що 6 березня президент України Володимир Зеленський приєднається до лідерів ЄС на зустрічі в Брюсселі.