Зеленський особисто з'явиться на безпековому саміті ЄС: який план зустрічі

На безпековому саміті в Брюсселі з'явиться 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу. Вони поговорять з президентом України про загрози та про війну РФ.

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Президент України Володимир Зеленський приєднається до лідерів Європейського Союзу, які зберуться в Брюсселі 6 березня. Європейська Рада планує провести безпековий саміт, на якому розглянуть два основні питання: щодо України та щодо ЄС. Про візит Зеленського написало видання Barrons з посиланням на агентство AFP.

Видання повідомило дані про Зеленського, отримані журналістами AFP від неназваного європейського чиновника. При цьому уточнюється, що український президент побачиться з 27 лідерами країн ЄС. Зустріч — перша такого масштабу після суперечки з президентом США Дональдом Трампом і після скасування військової допомоги українцям.

"Президент Зеленський відвідає саміт особисто", — навело агентство слова співрозмовника.

Тим часом на порталі Європейської Ради є інформація про безпековий саміт. У анонсі заходу підтверджується запрошення Зеленського, але не вказано, чи він буде особисто чи приєднається онлайн. На сторінці в соцмережі X озвучили два основних питання порядку денного:

подальша підтримка України;

налагодження оборони Європи.

Зупинка допомоги США — деталі

Зазначимо, 4-5 березня США призупинили надання військової допомоги Україні. Про рішення стало відомо з низки публікацій західних медіа. Спершу Білий дім скасував надсилання зброї, яка була у дорозі. Потім — скасував передавання розвідданих.

Раніше президент Дональд Трамп заявляв, що країни ЄС та члени НАТО повинні більше витрачати на оборону, інакше США їх відмовляються обороняти. Явних погроз про відсутність захисту він озвучував. Втім під час зустрічі з Зеленським у Білому домі 28 лютого глава Білого дому уникнув відповіді, чи заступиться за Польщу, якщо на неї хтось нападе.

Водночас 14 лютого, під час Мюнхенської безпекової конференції виступив віцепрезидент США Джей Ді Венс, який розкритикував країни Європи. На його думку, європейці не дотримуються свободи слова і не відповідають цінностями, яких тепер дотримуються у Білому домі.

Нагадуємо, 5 березня комбриг 3 ОШБр Андрій Білецькй пояснив, чому небезпечна втрата допомоги США. Тим часом президент Франції Емманюель Макрон звернувся до нації і згадав про ядерну зброю.