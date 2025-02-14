Потрібен тривалий мир: про що говорили Венс і Зеленський у Мюнхені (відео)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що важливо запобігти новому можливому конфлікту в Європі. Зеленський зазначив, що країни готують план, як зупинити Володимира Путіна.

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Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна закінчилася. Водночас Вашингтон прагне, щоб було досягнуто тривалого миру, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс за підсумками розмови з президентом України Зеленським.

За словами політика, США не хочуть, щоб у Європі через кілька років стався новий конфлікт.

"У нас була низка хороших діалогів про те, як цього домогтися разом, і їх буде більше найближчими днями, тижнями і місяцями", — анонсував Джей Ді Венс.

За його словами, українська та американська делегації разом із главою Держдепу Марко Рубіо і спецпредставником президента США з питань Росії та України Кітом Келлогом продовжать спільну роботу над мирними переговорами.

Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що це не остання зустріч української та американської сторін.

"Ми готуємо план, як зупинити Путіна", — повідомив глава держави.

Президент додав, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки, тому зустрічі з американською командою продовжаться.

За інформацією ЗМІ, після зустрічі з віцепрезидентом США, Володимир Зеленський і глава Офісу Андрій Єрмак уже покинули конференцію.

Раніше Андрій Єрмак розповів, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися почати роботу над планом завершенням війни. "Предметна робота" команд розпочнеться вже після Мюнхенської конференції з безпеки.

Не виключено, як вважає німецький дипломат Крістоф Хойсген, що під час конференції в Мюнхені віцепрезидент США Джей Ді Венс може оголосити про масове виведення американських військ із країн Європи.