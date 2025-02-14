Нужен продолжительный мир: о чем говорили Вэнс и Зеленский в Мюнхене (видео)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что важно предотвратить новый возможный конфликт в Европе. Зеленский отметил, что страны готовят план, как остановить Владимира Путина.

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Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война закончилась. В то же время Вашингтон стремится, чтобы был достигнут продолжительный мир, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам разговора с президентом Украины Зеленским.

По словам политика, США не хотят, чтобы в Европе через несколько лет произошел новый конфликт.

"У нас был ряд хороших диалогов о том, как этого добиться вместе, и их будет больше в ближайшие дни, недели и месяцы", — анонсировал Джей Ди Вэнс.

По его словам, украинская и американская делегации вместе с главой Госдепа Марко Рубио и спецпредставителем президента США по вопросам России и Украины Китом Келлогом продолжат совместную работу над мирными переговорами.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это не последняя встреча украинской и американской сторон.

"Мы готовим план, как остановить Путина", — сообщил глава государства.

Президент добавил, что Украине нужны реальные гарантии безопасности, поэтому встречи с американской командой продолжатся.

По информации СМИ, после встречи с вице-президентом США, Владимир Зеленский и глава Офиса Андрей Ермак уже покинули конференцию.

Ранее Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились начать работу над планом завершением войны. "Предметная работа" команд начнется уже после Мюнхенской конференции по безопасности.

Не исключено, как считает немецкий дипломат Кристоф Хойсген, что во время конференции в Мюнхене, вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о массовом выводе американских войск из стран Европы.