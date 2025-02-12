Трамп и Зеленский договорились о немедленном начале работы команд по окончанию войны, — Ермак

Андрей Ермак заявил, что "предметная работа" начнется уже после Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая состоится 14-16 февраля.

Related video

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились начать работу над завершением войны. Над этим будут работать специально созданные команды. Об этом Андрей Ермак рассказал в эфире телемарафона.

Андрей Ермак прокомментировал разговор Трампа и Зеленского

Ермак заявил, что беседа была длинной и предметной. И это не был первый разговор президентов США и Украины.

"Разговор был действительно хорошим. Разговор был очень конкретным. Президент Трамп проинформировал о своем разговоре с Путиным. Он говорил, что он очень настроен сделать все, чтобы война России против Украины закончилась", — рассказал Ермак.

По его словам, Трамп задавал вопросы и говорил о своей позиции. Главное, о чем договорились главы государств — это о начале работы команд.

"Президент договорился о немедленном начале работы команд. И президент Трамп даже об этом в своем официальном твите заявил, что это будут в первую очередь госсекретарь Марко Рубио, советник по вопросам национальной безопасности Майк Волц и также он сказал о вице-президенте Джее Вэнсе", — рассказал Андрей Ермак.

С двумя из них президент Владимир Зеленский встретится уже через сутки в Мюнхене. И команды начнут нарабатывать относительно планов, относительно будущей конструкции по окончании войны.

Андрей Ермак отдельно отметил, что Владимир Зеленский "всегда на своей позиции" и повторил, что важно, чтобы война закончилась "справедливым миром".

"И для него важно и то, что на сегодня не может быть предметом любых компромиссов, это независимость Украины, территориальная целостность, суверинетет. И именно эти позиции сегодня обсуждались", — заявил Ермак, отметив, что уже "после Мюнхена", то есть после Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая состоится 14-16 февраля, начнется процесс ежедневной работы и украинская сторона уже готова к этой работе.

Напомним, вечером в среду, 12 февраля, президенты Соединенных Штатов Америки и Украины провели телефонный разговор, который длился почти час. Как сообщил сам Зеленский, во время разговора с Дональдом Трампом говорили о возможности достичь мира, о готовности Украины работать вместе на уровне команд, о технологических возможностях страны, в частности дроны и другие современные производства.