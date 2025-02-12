Трамп та Зеленський домовились про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни, – Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що "предметна робота" почнеться вже після Мюнхенської безпекової конференції (MSC), яка відбудеться 14-16 лютого.

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Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися почати роботу над завершенням війни. Над цим працюватимуть спеціально створені команди. Про це Андрій Єрмак розповів в ефірі телемарафону.

Андрій Єрмак прокоментував розмову Трампа та Зеленського

Єрмак заявив, що бесіда була довгою та предметною. І це не була перша розмова президентів США та України.

"Розмова була дійсно гарною. Розмова була дуже конкретною. Президент Трамп проінформував про свою розмову із Путіним. Він говорив, що він дуже налаштований зробити все, аби війна Росії проти України закінчилася", — розповів Єрмак.

За його словами, Трамп ставив питання і говорив про свою позицію. Головне, про що домовились очільники держав – це про початок роботи команд.

"Президент домовився про негайний початок роботи команд. І президент Трамп навіть про це в своєму офіційному твіті заявив, що це будуть в першу чергу держсекретар Марко Рубіо, радник з питань національної безпеки Майк Волц і також він сказав про віцепрезидента Джея Венса", – розповів Андрій Єрмак.

З двома з них президент Володимир Зеленський зустрінеться вже за добу в Мюнхені. І команди почнуть напрацьовувати щодо планів, щодо майбутньої конструкції щодо закінченні війни.

Андрій Єрмак окремо зауважив, що Володимир Зеленський "завжди є на своїй позиції" і повторив, що важливо, щоб війна закінчилась "справедливим миром".

"І для нього є важливими і те, що на сьогодні не може бути предметом будь яких компромісів, це незалежність України, територіальна цілісність, суверинетет. І саме ці позиції сьогодні обговорювались", — заявив Єрмак, зауваживши, що вже "після Мюнхену", тобто після Мюнхенської безпекової конференції (MSC), яка відбудеться 14-16 лютого, почнеться процес щоденної роботи і українська сторона вже готова до цієї роботи.

Нагадаємо, увечері у середу, 12 лютого, президенти Сполучених Штатів Америки та України провели телефонну розмову, яка тривала майже годину. Як повідомив сам Зеленський, під час розмови із Дональдом Трампом говорили про можливості досягти миру, про готовність України працювати разом на рівні команд, про технологічні можливості країни, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.