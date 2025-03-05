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Политика Российско-украинская война США приостановили поставки оружия Украине

Зеленский лично появится на саммите ЄС по вопросам безопасности: каков план встречи

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Фото: Офис президента | На саммите ЕС по безопасности будет присутствовать Владимир Зеленский (иллюстративное фото)

На саммите по безопасности в Брюсселе появятся 27 лидеров стран-членов Европейского Союза. Они поговорят с президентом Украины об угрозах и о войне РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к лидерам Европейского Союза, которые соберутся в Брюсселе 6 марта. Европейский Совет планирует провести саммит по безопасности, на котором рассмотрят два основных вопроса: по Украине и по ЕС. О визите Зеленского написало издание Barrons со ссылкой на агентство AFP.

Издание сообщило данные о Зеленском, полученные журналистами AFP от неназванного европейского чиновника. При этом уточняется, что украинский президент увидится с 27 лидерами стран ЕС. Встреча — первая такого масштаба после спора с президентом США Дональдом Трампом и после отмены военной помощи украинцам.

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"Президент Зеленский посетит саммит лично", — привело агентство слова собеседника.

Между тем на портале Европейского Совета есть информация о саммите по безопасности. В анонсе мероприятия подтверждается приглашение Зеленского, но не указано, будет ли он лично или присоединится онлайн. На странице в соцсети X озвучили два основных вопроса повестки дня:

  • дальнейшая поддержка Украины;
  • налаживание обороны Европы.

Остановка помощи США — детали

Отметим, 4-5 марта США приостановили предоставление военной помощи Украине. О решении стало известно из ряда публикаций западных медиа. Сначала Белый дом отменил отправку оружия, которое было в пути. Затем — отменил передачу разведданных.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что страны ЕС и члены НАТО должны больше тратить на оборону, иначе США их отказываются защищать. Явных угроз об отсутствии защиты он озвучивал. Впрочем, во время встречи с Зеленским в Белом доме 28 февраля глава Белого дома ушел от ответа, вступится ли за Польшу, если на нее кто-то нападет.

В то же время 14 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который раскритиковал страны Европы. По его мнению, европейцы не соблюдают свободу слова и не соответствуют ценностям, которых теперь придерживаются в Белом доме.

Напоминаем, 5 марта комбриг 3 ОШБр Андрей Билецкй объяснил, почему опасна потеря помощи США. Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации и вспомнил о ядерном оружии.

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