Ядерное оружие защитит континент: основные тезисы обращения Макрона к нации (видео)

Французские ядерные боеголовки будут применять после соответствующего решения главнокомандующего, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Проблемы с безопасностью связаны с действиями РФ и США.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал нацию обсудить идею развертывания ядерного оружия из-за угрозы со стороны Российской Федерации, которая и дальше готовится вести войну. Французы должны понять, что речь идет о безопасности, и это приведет к дополнительным расходам. Заявление Макрона прозвучало 5 марта и транслировалось в соцсети X.

Остановка помощи США — заявление Макрона 5 марта — заявление Макрона

Макрон первым делом озвучил народу список угроз. Глава Франции объяснил, что США изменили отношение к российско-украинской войне и, в то же время, начали экономическое наступление на Европу, поднимая таможенные тарифы. Кроме того, французам угрожают террористы. При этом и дальше следует поддерживать Украину, которая борется с РФ — со страной-агрессором. Далее политик напомнил, что Кремль покупает оружие у Ирана и КНДР, распространяет фейки среди жителей ЕС, перевооружается и до 2030 года планирует тратить на армию 40% бюджета. Учитывая перечисленные причины французский президент заявил, что в дальнейшем страна будет больше инвестировать в собственную армию. Кроме того, должна начаться дискуссия о ядерном оружии, заявил он. Согласно идее Макрона, ядерные боезаряды Франции должны защитить весь континент.

"Нам понадобится мужество, нам понадобится сделать выбор мер ядерного сдерживания. Я решил начать стратегические обсуждения относительно нашей защиты всего континента с помощью нашего ядерного оружия. Каким бы ни было финальное решение, все будет зависеть от главнокомандующего, от глав разных стран. Нам нужно оставаться независимыми", — сказал он.

Среди других тезисов Макрона — заявление, что угроза от России распространяется за пределы Украины и что Кремлю нельзя доверять, поскольку предыдущие договоренности россияне уже нарушали.

"Мы дадим решительный ответ на все эти вызовы. Мы будем готовить наши дальнейшие шаги вместе с нашими европейскими коллегами, союзниками, и, как в течение последних двух недель, мы будем продолжать защищать наши решения, которые будут в пользу всех наших союзников", — сказал президент Франции.

Остановка помощи США — детали

Отметим, 4 марта США начали останавливать военную помощь Украине, писал Фокус. Сперва Белый дом отменил отправку вооружения, которое направлялось к украинской границе и находилось на кораблях, в самолетах и поездах. После этого Вашингтон заявил, что ВСУ не будут получать никаких разведывательных данных: ни о вылетах российской авиации, ни о пусках баллистики и БПЛА, ни о военных целях на территории РФ.

Напоминаем, 5 марта советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майк Волц рассказал о требованиях, которые США имеют к Украине. Издание Bild озвучило три прогноза относительно российско-украинской войны.