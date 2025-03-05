Есть обнадеживающий вариант: Bild озвучило три сценария войны после спора Зеленского и Трампа

Если США заставят Украину и РФ заключить мирное соглашение, то оно будет действовать четыре года, а потом Кремль нападет на страны Балтии и Молдову, написали журналисты.

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Спор в Белом доме может привести ко второй Ялтинской конференции, на которой Соединенные Штаты Америки поделят сферы влияния с Российской Федерацией. С другой стороны, возможен сценарий победы Украины, которая способна воевать, когда оружия мало или оно приходит слишком поздно. О возможных сценариях событий на российско-украинской войне и в мире рассказало издание Bild.

Издание Bild о ситуации в Украине пообщалось с тремя собеседниками. Двое собеседников озвучили негативные сценарии: это военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене и профессор политологии Томас Егер из Кельнского университета. Положительный прогноз — от эксперта по вопросам НАТО Стефани Бабст. В статье под разными углами зрения исследовали конфигурацию сил и попытались сделать прогноз о дальнейшем ходе российско-украинской войны.

Встреча Трампа и Зеленского — какие сценарии

Сценарий 1 — негативный, автор Карло Масала. Эксперт пояснил, что Зеленский после извинений перед Трампом может действительно заключить соглашение о полезных ископаемых. Соглашение не будет содержать никаких гарантий безопасности и не ясно, согласится ли Белый дом возобновить военную помощь, говорится в сценарии. При этом вполне возможно, что США будут настаивать на проведении выборов, чтобы получить главу украинского государства, который согласится на сделку с РФ.

Кроме того, даже если будет заключено мирное соглашение с РФ, то действовать оно будет только при каденции Трампа, пояснил Масала. Также он ожидает, что при таком сценарии под угрозой окажутся другие страны Европы и среди них — члены НАТО.

"Россия немедленно использовала бы переход к новому президенту США, чтобы снова атаковать Украину — и, возможно, также страны Балтии или Молдову", — привели журналисты мнение эксперта.

Сценарий 2 — негативный, автор Томас Йегер. По мнению автора, Трамп не захочет налаживать сотрудничество с Зеленским, и конфликт, который начался в Овальном кабинете, не разрешится. Дальнейшее развитие событий — это "Ялтинская конференция 2.0" на тему раздела мира. В таком случае Украина может надеяться только на Европу, которая, вероятно, не сможет оказать помощь такого же уровня, что и американцы. При таком сценарии украинцы продержатся от шести месяцев до года, говорится в прогнозе.

Сценарий 3 — положительный, автор Стефани Бабст. В этом сценарии РФ не выиграет войну, поскольку предыдущий ход боевых действий показал, что Украина может воевать и самостоятельно, без помощи США. Бабст отметила, что в течение трех лет страны Запада предоставляли оружие мало или слишком поздно. При этом украинцы прорвались в Курскую область, отогнали Черноморский флот РФ, тормозят продвижение врага на Донбассе. По мнению эксперта, украинцы способны оказать такое давление на РФ, что Кремль согласится на мир.

"Только если Россия действительно получит болезненный удар, она сядет за стол переговоров", — подытожила Бабст.

Отметим, из-за спора Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля отменили заключение соглашения о минералах. Президент Украины 4 марта извинился и обнародовал возможный план перемирия. Согласно этому плану, прекратятся воздушные и морские удары, состоится обмен пленными.

Напоминаем, 5 марта Белый дом сообщил, что прекращает предоставление разведывательных данных Украине. Медиа Sky News уточнило, что речь идет о части данных, которые сберегут цели в глубине РФ.