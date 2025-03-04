"Готовы работать быстро": Зеленский озвучил первые этапы завершения войны

Украина предлагает освободить пленных и прекратить воздушные удары, заявил президент Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в Белом доме 28 февраля состоялась не так, как должна была бы. Политик заверил, что стремится достичь мира и описал, какие шаги могут сделать обе стороны для завершения войны. Заявление президента появилось в соцсети X.

Днем 4 марта Зеленский опубликовал ориентировочный план по перемирию на российско-украинской войне. По его словам, начать можно с обмена пленными и с прекращения воздушных ударов. Кроме того, возможно прекращение огня на море, отметил политик. При этом президент подчеркнул, что аналогичные шаги должна сделать Россия. Следующие шаги — это дальнейшее сотрудничество с США, говорится в заметке.

"Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры — и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении", — заявил Зеленский.

После описания первых шагов для перемирия Зеленский поблагодарил американцев за сохранение украинского суверенитета и, отдельно, за "Джавелины", которые пять лет назад предоставил президент США Дональд Трамп. Также он отметил, что готов на соглашение о полезных ископаемых, подписание которого сорвалось 28 февраля.

"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", — написал президент Украины.

Заявление Зеленского — текст обращения 4 марта по перемирию Фото: Скриншот

Заявление Зеленского и последствия спора в Белом доме

Отметим, Фокус писал о споре в Белом доме, который состоялся 28 февраля во время визита Владимира Зеленского в США. Во время встречи с прессой Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс упрекали украинского президента в том, что он недостаточно благодарен и не спешит заключать мир. После этого американские политики отменили заключение соглашения о полезных ископаемых, согласно которому часть будущих доходов от месторождений должны идти в спецфонд или в США.

Утром 4 марта Белый дом сообщил, что отменяет отправку военной помощи в Украину. Речь идет об оружии, которое уже находилось в пути и не успело пересечь украинскую границу.

Напоминаем, вечером 3 марта Дональд Трамп анонсировал выдающееся событие, которое должно всех удивить. 4 марта политик предупредил, что будет наказывать студентов и университеты за"противозаконные выступления".