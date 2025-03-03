"Единственный, который не отдал часть Украины": Трамп анонсировал важное событие на 4 марта (скриншот)

Демократы и "фейковые медиа" не справедливо обвиняют 47 президента США в том, что он якобы сдает Украину РФ, говорится в заметке Дональда Трампа.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что планирует стать единственным американским политиком, при правлении которого Украина не потеряла территории. Глава Белого дома анонсировал важное событие, которое произойдет через сутки. Заявление Трампа появилось в его аккаунте в соцсети Truth Social.

Сообщение с заявлением американского президента опубликовали в 14:39 3 марта. Трамп написал о "большом вечере" и пытался убедить, что событие будет масштабным.

"ЗАВТРА ВЕЧЕР БУДЕТ БОЛЬШИМ. Я ГОВОРЮ КАК ЕСТЬ!" — заявил политик.

В предыдущем посте, который появился несколькими минутами ранее, политик рассказал о сообщениях "фейковых медиа". По мнению чиновника, "фейковые медиа" и демократы "слабые", потому что критиковали его поведение. При этом он гаранту, что при его президентстве Украина не потеряет новых территорий.

"Единственный президент, который не отдал ни одной украинской земли путинской России, это президент Дональд Дж. Трамп. Помните, что когда слабые и неэффективные демократы критикуют, фейковые новости с удовольствием обнародуют все, что они говорят!" — написал Трамп.

Мирные переговоры — сообщение Трампа 3 марта Фото: Скриншот

Между тем на портале Белого дома, в соцсетях вице-президента США Джей Ди Венса, государственного секретаря Марко Рубио, спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога, нет комментариев относительно заявления Трампа.

Мирные переговоры — детали

Отметим, 28 февраля Дональд Трамп встретился с президентом США Владимиром Зеленским, чтобы подписать соглашение о получении доступа к украинским полезным ископаемым. При этом в тексте одного из последних черновиков только один раз вскользь упоминали о гарантиях безопасности, которые нужны Украине для защиты от атак РФ.

За несколько минут до итоговых переговоров Трамп решил провести импровизированную пресс-конференцию в Овальном кабинете. Именно тогда состоялся спор между президентом и вице-президентом США, с одной стороны, и президентом Украины, с другой. Зеленский объяснял, что Кремль более 20 раз нарушал соглашения, поэтому нельзя полагаться на простые слова. Также он напомнил, что россияне оккупировали Крым и часть Донбасса во времена первой каденции Трампа. В ответ ему пришлось выслушать обвинения в неблагодарности и в том, что он, оказывается, не хочет мира, а хочет продолжать войну.

Напоминаем, 2 марта в Лондоне состоялся саммит по безопасности с участием Зеленского и 17 влиятельных мировых политиков. 3 марта премьер-министр Великобритании объяснил, какой может быть первая конфигурация мирного плана.