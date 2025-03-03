Британия готова закрыть небо над Украиной: Стармер о мирном плане Европы

Британцы пытаются напомнить США о добровольной поддержке союзников, полученной во время боевых действий в Ираке для победы над Саддамом Хусейном, пояснили журналисты.

Related video

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что его страна готова закрыть воздушное пространство над Украиной и даже прислать сухопутные подразделения. При этом политик подчеркнул, что перед воплощением этого плана должны кое-что сделать другие страны Европы, а также США. О некоторых деталях мирного плана по российско-украинской войне написало медиа Sky News.

Sky News собрало высказывания Стармера, которые прозвучали во время саммита по безопасности ЕС в Лондоне 2 марта и позже, на итоговой пресс-конференции. Согласно заявлениям британского политика, партнеры Украины готовы сделать определенные шаги, и эти шаги зависят от выполнения "домашних заданий" и действий США.

Какие детали мирного плана озвучил Стармер:

Британия готова оказать поддержку авиации для защиты воздушного пространства, а также направит сухопутные войска;

партнеры Украины создадут "коалицию желающих" — объединение стран, которые добровольно присоединяются к военной инициативе;

отдельные страны увеличат расходы на оборону, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине. В статье напомнили, что Великобритания увеличила бюджет на оборону с 2,5 до 2,7%. Другие страны не назывались. По мнению британского премьера, Европа должна выполнить тяжелую работу;

окончательный мирный план Британии, Франции, других стран Европы, еще нарабатывается, и нужно получить поддержку США, чтобы воплотить этот план. Стармер не отвергает партнерство с США. По его словам, оборона, безопасность, разведка обеих стран "тесно переплетаются".

Автор Sky News Дебора Хейнс отдельно обратила внимание на выражение "коалиция желающих". Она пояснила, что это словосочетание направлено на политиков и граждан США. Такую коалицию Белый дом собрал в 2003 году для спецоперации в Ираке против иракского диктора Саддама Хусейна. Великобритания присоединилась к союзникам и принимала активное участие в боевых действиях. Хейнс предположила, что так образом Стармер напоминает о прошлой поддержке, которую британцы оказали американцам. Политик, вероятно, надеется, что на это откликнутся не так в Белом доме, как общественность, и это может помочь в нынешней ситуации, написала она.

Мирные переговоры — детали

Отметим, во 2 марта в Лондоне состоялся саммит по безопасности, в котором, кроме президента Украины Владимира Зеленского, приняли участие еще 18 лидеров страны Европы, а также Канады, и глава НАТО Марк Рютте. После саммита все участники заверили, что будут и в дальнейшем поддерживать украинцев. При этом президент Франции Эммаенюэль Макрон предложил план месячного частичного перемирия, который касался бы боевых действий на воде и в воздухе, но не боев на суше. 3 марта издание AFP сообщило, что план не утвердили и ожидают реакции со стороны США.

Напоминаем, 3 марта американский миллиардер Илон Маск высмеял в соцсети X попытки европейцев добиться перемирия на российско-украинской войне.