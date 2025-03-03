Британія готова закрити небо над Україною: Стармер про мирний план Європи

Британці намагаються нагадати США про добровільну підтримку союзників, отриману під час бойових дій в Іраку для перемоги над Саддамом Хусейном, пояснили журналісти.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що його країна готова закрити повітряний простір над Україною і навіть надіслати сухопутні підрозділи. При цьому політик наголосив, що перед втіленням цього плану мають дещо зробити інші країни Європи, а також США. Про деякі деталі мирного плану щодо російсько-української війни написало медіа Sky News.

Sky News зібрало вислови Стармера, які пролунали під час безпекового саміту ЄС у Лондоні 2 березня та пізніше, на підсумковій пресконференції. Згідно з заявами британського політика, партнери України готові зробити певні кроки, і ці кроки залежать від виконання "домашніх завдань" та дій США.

Які деталі мирного плану озвучив Стармер:

Британія готова надати підтримку авіації для захисту повітряного простору, а також надішле сухопутні війська;

партнери України створять "коаліцію охочих" — об'єднання країн, які добровільно долучаються до військової ініціативи;

окремі країни збільшать витрати на оборону, щоб надати гарантії безпеки Україні. У статті нагадали, що Британія збільшила бюджет на оборону з 2,5 до 2,7%. Інші країни не називались. На думку британського прем'єра, Європа повинна виконати важку роботу;

остаточний мирний план Британії, Франції, інших країн Європи, ще напрацьовується, і потрібно здобути підтримку США, щоб втілити цей план. Стармер не відкидає партнерство з США. З його слів, оборона, безпека, розвідка обох країн "тісно переплітаються".

Авторка Sky News Дебора Хейнс окремо звернула увагу на вислів "коаліція охочих". Вона пояснила, що це словосполучення спрямоване на політиків та громадян США. Таку коаліцію Білий дім зібрав у 2003 році для спецоперації в Іраці проти іракського диктора Саддама Хусейна. Британія приєдналась до союзників і брала активну участь у бойових діях. Хейнс припустила, що так чином Стармер нагадує про минулу підтримку, яку британці надали американцям. Політик, ймовірно, сподівається, що на це відгукнуться не так в Білому домі, як громадськість, і це може допомогти у нинішній ситуації, написала вона.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, у 2 березня у Лондоні відбувся безпековий саміт, у якому, крім президента України Володимира Зеленського, взяли участь ще 18 лідерів краї Європи, а також Канади, та глава НАТО Марк Рютте. Після саміту усі учасники запевнили, що будуть й надалі підтримувати українців. При цьому президент Франції Еммаенюель Макрон запропонував план місячного часткового перемир'я, який стосувався б бойових дій на воді та в повітрі, але не боїв на суходолі. 3 березня видання AFP повідомило, що план не затвердили та очікують реакції з боку США.

Нагадуємо, 3 березня американський мільярдер Ілон Маск висміяв у соцмережі X спроби європейців добитись перемир'я на російсько-українській війні.