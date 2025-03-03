Перемир'я не буде: які результати перемовин Франції та Британії, — ЗМІ

Західні партнери України мають кілька варіантів досягнення перемир'я, розповіли журналісти. Поки що їх обговорюють з США та іншими європейськими політиками.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон не змогли домовитись про початок перемир'я в Україні. При цьому джерела журналістів пояснили, що перемовини ще тривають, шукаються способи припинення вогню, але за підтримки інших партнерів. Про підсумки перемовин, які відбулись під час безпекового саміту 2 березня в Лондоні, у соцмережі X написало агентство AFP.

Повідомлення медіа з'явилось о 10:55 3 березня. Журналісти написали, що Британія та Франція не дійшли згоди щодо часткового перемир'я, яке раніше запропонував Макрон. Після цього вони уточнили, що є інформація від двох джерел. Перше джерело — це заява британського міністра оборони Люка Полларда, яку він зробив в ефірі Times Radio. Посадовець запевнив, що домовленостей немає.

"Не було досягнуто жодної угоди щодо того, як виглядає перемир’я", — навели журналісти видання Barrons слова Полларда.

Друге джерело — анонімний співрозмовник з уряду Британії. З його слів, є кілька варіантів перемир'я. Щоб прийняти якесь рішення, перемовники планують радитись з іншими європейськими партнерами, а також з США.

"На столі є різні варіанти, які підлягають подальшим обговоренням із США та європейськими партнерами, але одномісячне перемир’я не було досягнуто", — ідеться у статті.

Зазначимо, у повідомленнях про перемир'я та узгодження цього питання з різними партнерами не вказано, чи є якісь контакти, сигнали чи підтвердження з боку РФ.

На сторінках Стармера та Макрона в соцмережі X немає коментарів щодо перемир'я та відсутності домовленостей.

Мирні переговори — деталі

Фокус писав про терміновий безпековий саміт 17 європейських лідерів, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який відбувся 2 березня в Лондоні. Представники країн-партнерів (Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Канади та ін.) запевнили президента України Володимира Зеленського, що будуть підтримувати українців і спільно шукатимуть спосіб завершення війни РФ.

Згідно з пропозицією французького президента, хотіли влаштувати припинення вогню тривалістю в один місяць. Ішлося про ситуацію "в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі", але не про наземні бої. Про це Макрон заявив увечері 2 березня виданню Le Figaro.

Зазначимо, зустріч Зеленського з представниками країн-партнерів відбувся після сварки в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Американські політики пояснювали, що українці замало дякують США і що слово Трампа — достатня гарантія для миру. Натомість президент України нагадував про понад 20 разів, коли Кремль порушив домовленості.

Нагадуємо, 3 березня американський мільярдер та новий чиновник Білого дому Ілон Маск висміяв та розкритикував безпековий саміт у Лондоні.