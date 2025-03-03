Їдять у ресторані: Маск розкритикував зустріч Зеленського та європейців у Лондоні (скриншот)

Допис Ілона Маска з критикою європейського саміту в Лондоні побачило 82 млн користувачів соцмережі X. Під дописом — десятки коментарів на підтримку політики США та висміюванням дій президента Володимира Зеленського.

Related video

Американський мільярдер та новий чиновник президента Сполучених Штатів Америки Ілон Маск відреагував на зустріч європейських лідерів на саміті, який 2 березня відбувся в Лондоні. Мільярдер порівняв війну з шахами, а зустріч — з обідом у ресторані з зірками Мішлен. Допис Маска у соцмережі X (Twitter) з'явився увечері 2 березня.

Мільярдер опублікував зображення шахової дошки, на якій лежать скривавлені шахові фігури. Поруч з шаховою дошкою — інші фігури, які сидять за окремим столом, на якому стоять начебто якісь страви. У тексті Маска ідеться про те, що ось така реальність війни. Також посадовець Білого дому зауважив, що поки іде війна, інші люди насолоджуються життям.

"Лідери та дипломати насолоджуються мішленівськими стравами, а солдати гинуть в окопах", — написав мільярдер, який володіє 380 млрд дол. та є найбагатшою людиною світу.

Допис Маска проглянуло 82 млн користувачів X, з них 735 тис. поставили вподобайку (0,8%), а 90 тис. — зробили репост. Під дописом — коментарі однодумців мільярдера, які критикують спроби європейців добитись миру в Україні.

Ілон Маск - допис про зустріч в Лондоні 2 березня Фото: Скриншот

Ілон Маск — деталі

Зазначимо, Маск відреагував на саміт лідерів європейських країн, який 2 березня відбувся у Лондоні і в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський. Мільярдер опублікував три дописи, присвячені війні та перемовинам. Крім зауваження про "ресторани Мішлен", він написав про начебто зниження підтримки українського президента серед американців і про те, що Україні потрібно "шукати мир" і погоджуватись на все, щоб не гинули люди. Також він пригадав, що закликав до капітуляції з перших днів російського вторгнення.

Тим часом у Лондоні відбувся саміт за участю президент Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, з королем Британії Чарльзом ІІІ, а також очільниками Європейського Союзу. За підсумками зустрічі європейці вирішили, що будуть допомагати Україні протистояти вторгненню РФ, але все ж намагатимуться знайти порозуміння з США.

Саміт відбувся через два дні після візиту Зеленського у Вашингтон з метою укладання угоди про рідкісноземельні метали та інші українські ресурси. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український політик наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки, оскільки у Кремлі понад 20 разів порушували домовленості. Крім того, заяв Трампа про мир не достатньо для того, щоб українці не потрапили під наступний удар РФ. Після цього Зеленський потрапив під зливу обвинувачень та претензій президента та віцепрезидента США і був змушений покинути Білий дім, не уклавши угоди.

Нагадуємо, 25 лютого Ілон Маск опублікував допис про Канаду і розкритикував незалежну країну, яка сусідить з США.