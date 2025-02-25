Несправжня країна: Ілон Маск образився на спробу Канади позбавити його громадянства

У власника Tesla і SpaceX є громадянство Канади, отримане ним 1989 року, завдяки матері.

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Ілон Маск, мільярдер і соратник президента США Дональда Трампа, відреагував на петицію, у якій закликають позбавити його громадянства Канади. У пості на Х він повідомив, що Канада "несправжня країна".

Маск відреагував на пост канадки Кетрін Бродські, яка заявила, що петиція, в якій закликають позбавити мільярдера громадянства Канади — це дурість.

"Це найдурніша річ, яку я чула. Ми не позбавляємо громадянства за вбивство, але повинні за опозиційні політичні погляди? Якщо ми збираємося почати це робити, у нас у всіх є багато імен, які можна додати до цього списку. Це дійсно те, куди ми хочемо піти?" — задалася питанням Бродські.

А Ілон Маск залишив під її постом відповідь, у якій повідомив, що "Канада — несправжня країна".

Пост Ілона Маска Фото: Скриншот

Раніше він підтримав "жарти" президента США Дональда Трампа про Канаду, як про 51-й штат США, і образив прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, назвавши його "губернатором", як називають глав штатів США.

"Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, тож не має значення, що ти говориш", — писав Ілон Маск.

Ілон Маск має канадське громадянство за матір'ю Мей Маск, яка родом зі столиці Саскачевану Реджайни. Він подав на громадянство Канади, щоб уникнути обов'язкової військової служби в Південній Африці. У 2002 році, він став громадянином США шляхом натуралізації, також він залишається громадянином ПАР.

Ілон Маск із матір'ю Мей Маск Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус писав, що в Канаді петиція для Палати громад, в якій мільярдера вимагають позбавити громадянства, вже набрала понад 150 тисяч підписів.