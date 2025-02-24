У Канаді збирають підписи, щоб позбавити Ілона Маска громадянства

Парламентська петиція, яку вже підписали понад 150 тисяч осіб, ініційована через зв'язок мільярдера з Трампом, який неодноразово погрожував завоювати Канаду.

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Понад 150 000 людей з Канади підписали парламентську петицію, що закликає їхню країну позбавити Ілона Маска канадського громадянства. Причиною стала тісна співпраця технологічного мільярдера і президента США Дональда Трампа, який після свого повернення до Білого дому неодноразово погрожував завоювати Канаду і перетворити її на "51-й штат США". Про це пише Canadian Press.

Петицію до Палати громад Канади подала авторка з Британської Колумбії Куалія Рід. Її підтримали член парламенту від партії "Нові демократи" і відкритий критик Маска Чарлі Ангус. Для таких петицій, як петиція Рід, потрібно 500 або більше підписів, щоб отримати сертифікацію, необхідну для подання в Палату громад Канади і потенційно отримати офіційну відповідь уряду.

Ілон Маск народився в Південній Африці та керує американськими компаніями, включно з виробником електромобілів Tesla, аерокосмічною компанією SpaceX і соціальною медіа-платформою Twitter/X.

Ілон Маск має канадське громадянство за матір'ю Мей Маск, яка родом зі столиці Саскачевану Реджайни. Він боровся за скорочення федерального уряду США за наказом президента США, який послідовно кидав виклик суверенітету Канади з моменту свого повернення до Білого дому на другий президентський термін 20 січня.

Ілон Маск зі своєю матір'ю Мей Фото: Maye Musk/Facebook

У петиції Рід, поданій 20 лютого, Маска звинувачують у тому, що він "займався діяльністю, що суперечить національним інтересам Канади", виступаючи як радник Дональда Трампа.

Трамп погрожував своєму північному сусідові запровадженням високих мит на канадську продукцію і відкрито вихвалявся тим, що США анексують країну, зокрема незадовго до того, як його національна хокейна команда перемогла низку американських суперників у політично мотивованому фіналі турніру 20 лютого.

У петиції стверджується, що зв'язок Маска з Трампом робить його "членом іноземного уряду, який намагається стерти канадський суверенітет". У ній міститься прохання до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо негайно вилучити у Маска канадський паспорт і позбавити його громадянства.

Нагадаємо, Трамп часто висміював Трюдо, називаючи його "губернатором" — титулом, який присвоюється главам штатів США. А Маск писав у X, соціальній медіа-платформі, яку він купив 2022 року за 44 млрд доларів, образливі пости на адресу Трюдо, називаючи його "дівчинкою" і повторюючи слова президента США.