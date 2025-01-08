"Дівчина, ви вже не губернатор Канади": Маск пожартував над прем'єром Трюдо

Джастін Трюдо заявив про неможливість приєднання Канади до США у відповідь на натяки Дональда Трампа про анексію країни. Ілон Маск долучився до дискусії і "вказав Трюдо на його місце".

Related video

Ілон Маск назвав прем'єра Канади Трюдо, що йде, "дівчиною". Так він прокоментував заяву Трюдо, що Канада абсолютно точно не приєднається до США.

"Дівчина, ви більше не губернатор Канади, тож неважливо, що ви говорите", — написав бізнесмен у соцмережі Х.

Так він відреагував на коментар Трюдо про неможливість приєднання Канади до США.

"Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів", — писав канадський прем'єр у відповідь на натяки Трампа про анексію країни.

Раніше американський мільярдер виступив за розпуск уряду Великої Британії після скандалу через масові зґвалтування. Британського прем'єр-міністра Кіра Стармера він назвав співучасником зґвалтувань.

До коментаря Маска ведучий телеканалу Fox News Джессі Воттерс зробив кілька заяв щодо вторгнення в Канаду.

"Спочатку я хотів цього і намагався розділити її на два штати. Потім я зрозумів, що ми додамо Монтану. Той факт, що канадці не хочуть анексії, змушує мене захотіти вторгнення. Я хочу втамувати свою імперіалістичну спрагу", — заявив Воттерс.

А обраний президент США Дональд Трамп пропонував зробити Канаду 51-м штатом Америки. Він опублікував кілька карт, у якій Штати займають усю північну частину континенту.

Нагадаємо, Ілон Маск нещодавно закликав NASA відмовитися від місячної програми "Артеміда". На його думку, замість висадки людини на Місяць варто вирушати на Марс.

Техномагнат Ілон Маск скоро стане співголовою нового Департаменту ефективності уряду. Зараз він орендує котедж "Баньян" на території клубу Трампа в Мар-а-Лаго і платить по $2000 на день.