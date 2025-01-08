Приєднав Канаду до США: Дональд Трамп поділився несподіваними картами (фото)

Обраний президент США вважає Канаду економічно залежною і пропонує зробити її 51-м штатом Америки. Разом канадці та американці стануть великою нацією, впевнений він.

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Обраний президент США Дональд Трамп укотре запропонував зробити Канаду 51-м штатом Америки. Республіканець опублікував у соцмережі Х (раніше — Twitter) відповідну карту.

"О, Канада!" — написав він у підписі до фото.

При цьому Трамп зауважив, що багато хто в Канаді хотів би, щоб їхня країна стала 51-м штатом. США більше не можуть страждати від величезного торгового дефіциту і субсидій, що виділяються Канаді, зауважив він.

Також Дональд Трамп опублікував іншу карту, на якій Сполучені Штати займають усю північну частину континенту.

"[Прем'єр Канади] Джастін Трюдо знав це і пішов у відставку. Якби Канада об'єдналася зі США, не було б жодних мит, податки були б набагато нижчими. Канадці отримали б повний захист від загрози російських і китайських суден, які постійно їх оточують. Разом це була б велика нація", — вважає Трамп.

Свої міркування обраний президент підтвердив на прес-конференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді. На запитання, чи буде він використовувати військову силу, щоб підпорядкувати Канаду, майбутній президент відповів: "Ні, виключно економічну".

"Канада і США. Це було б дійсно щось. Вона має стати ще одним штатом", — сказав він.

Трюдо зі свого боку заявив, що Канада за жодних обставин не приєднається до США.

"Немає жодного шансу, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники та спільноти в обох країнах виграють від того, що є найбільшими торговельними та безпечними партнерами один для одного", — написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, у Дональда Трампа є амбітні плани щодо Панамського каналу та Гренландії. За його словами, канал і острів потрібні Штатам для економічної безпеки.

Старший син Трампа, Дональд Трамп-молодший вирішив відвідати Гренландію 7 січня і взяв для цього літак батька "Trump Force One". Трамп-молодший зазначив, що на острові він перебуває у статусі туриста.