Присоединил Канаду к США: Дональд Трамп поделился неожиданными картами (фото)

Избранный президент США считает Канаду экономически зависимой и предлагает сделать ее 51-м штатом Америки. Вместе канадцы и американцы станут великой нацией, уверен он.

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Избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз предложил сделать Канаду 51-м штатом Америки. Республиканец опубликовал в соцсети Х (ранее — Twitter) соответствующую карту.

"О, Канада!" — написал он в подписи к фото.

При этом Трамп заметил, что многие в Канаде хотели бы, чтобы их страна стала 51-м штатом. США больше не могут страдать от огромного торгового дефицита и субсидий, выделяемых Канаде, заметил он.

Также Дональд Трамп опубликовал другую карту, в которой Соединенные Штаты занимают всю северную часть континента.

"[Премьер Канады] Джастин Трюдо знал это и ушел в отставку. Если бы Канада объединилась с США, не было бы никаких пошлин, налоги были бы намного ниже. Канадцы получили бы полную защиту от угрозы российских и китайских судов, которые постоянно их окружают. Вместе это была бы великая нация", — считает Трамп.

Свои рассуждения избранный президент подтвердил на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. На вопрос, будет ли он использовать военную силу, чтобы подчинить Канаду, будущий президент ответил: "Нет, исключительно экономическую".

"Канада и США. Это было бы действительно что-то. Она должны стать еще одним штатом", — сказал он.

Трюдо в свою очередь заявил, что Канада ни при каких обстоятельствах не присоединится к США.

"Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Работники и сообщества в обеих странах выигрывают от того, что являются крупнейшими торговыми и безопасными партнерами друг для друга", — написал он в соцсети Х.

Напомним, у Дональда Трампа имеются амбициозные планы по Панамскому каналу и Гренландии. По его словам, канал и остров нужны Штатам для экономической безопасности.

Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший решил навестить Гренландию 7 января и взял для этого самолет отца "Trump Force One". Трамп-младший отметил, что на острове он находится в статусе туриста.