В Канаде собирают подписи, чтобы лишить Илона Маска гражданства

Парламентская петиция, которую уже подписали более 150 тысяч человек, инициирована из-за связи миллиардера с Трампом, который неоднократно угрожал завоевать Канаду.

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Более 150 000 человек из Канады подписали парламентскую петицию, призывающую их страну лишить Илона Маска канадского гражданства. Причиной стало тесное сотрудничество технологического миллиардера и президента США Дональда Трампа, который после своего возвращения в Белый дом неоднократно угрожал завоевать Канаду и превратить ее "51-й штат США". Об этом пишет Canadian Press.

Петицию в Палату общин Канады подала автор из Британской Колумбии Куалия Рид. Ее поддержали член парламента от партии "Новые демократы" и открытый критик Маска Чарли Ангус. Для таких петиций, как петиция Рид, требуется 500 или более подписей, чтобы получить сертификацию, необходимую для представления в Палату общин Канады и потенциально получить официальный ответ правительства.

Илон Маск родился в Южной Африке и управляет американскими компаниями, включая производителя электромобилей Tesla, аэрокосмическую компанию SpaceX и социальную медиа-платформу Twitter/X.

Илон Маск имеет канадское гражданство по матери Мэй Маск, которая родом из столицы Саскачевана Реджайны. Он боролся за сокращение федерального правительства США по приказу президента США, который последовательно бросал вызов суверенитету Канады с момента своего возвращения в Белый дом на второй президентский срок 20 января.

Илон Маск со своей матерью Мэй Фото: Maye Musk/Facebook

В петиции Рид, поданной 20 февраля, Маск обвиняется в том, что он "занимался деятельностью, противоречащей национальным интересам Канады", выступая в качестве советника Дональда Трампа.

Трамп угрожал своему северному соседу введением высоких пошлин на канадскую продукцию и открыто хвастаясь тем, что США аннексируют страну, в том числе незадолго до того, как его национальная хоккейная команда победила ряд американских соперников в политически мотивированном финале турнира 20 февраля.

В петиции утверждается, что связь Маска с Трампом делает его "членом иностранного правительства, которое пытается стереть канадский суверенитет". В ней содержится просьба к премьер-министру Канады Джастину Трюдо немедленно изъять у Маска канадский паспорт и лишить его гражданства.

Напомним, Трамп часто высмеивал Трюдо, называя его "губернатором" — титулом, который присваивается главам штатов США. А Маск писал в X, социальной медиа-платформе, которую он купил в 2022 году за 44 млрд долларов оскорбительные посты в адрес Трюдо, называя его "девочкой" и повторяя слова президента США.