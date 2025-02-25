Ненастоящая страна: Илон Маск обиделся на попытку Канады лишить его гражданства

У владельца Tesla и SpaceX есть гражданство Канады, полученное им в 1989 году, благодаря матери.

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Илон Маск, миллиардер и соратник президента США Дональда Трампа, отреагировал на петицию, в которой призывают лишить его гражданства Канады. В посте на Х он сообщил, что Канада "ненастоящая страна".

Маск отреагировал на пост канадки Кэтрин Бродски, которая заявила, что петиция, в которой призывают лишить миллиардера гражданства Канады – это глупость.

"Это самая глупая вещь, которую я слышала. Мы не лишаем гражданства за убийство, но должны за оппозиционные политические взгляды? Если мы собираемся начать это делать, у нас у всех есть много имен, которые можно добавить в этот список. Это действительно то, куда мы хотим пойти?" – задалась вопросом Бродски.

А Илон Маск оставил под ее постом ответ, в котором сообщил, что "Канада – ненастоящая страна".

Пост Илона Маска Фото: Скриншот

Ранее он поддержал "шутки" президента США Дональда Трампа о Канаде, как о 51-м штате США и оскорбил премьер-министра Джастина Трюдо, назвав его "губернатором", как называют глав штатов США.

"Девочка, ты уже не губернатор Канады, так что не имеет значения, что ты говоришь", – писал Илон Маск.

Илон Маск имеет канадское гражданство по матери Мэй Маск, которая родом из столицы Саскачевана Реджайны. Он подал на гражданство Канады, чтобы избежать обязательной военной службы в Южной Африке. В 2002 году, он стал гражданином США путем натурализации, также он остается гражданином ЮАР.

Илон Маск с матерью Мэй Маск Фото: Instagram

Напомним, Фокус писал, что в Канаде петиция для Палаты общин, в которой миллиардера требуют лишить гражданства, уже набрала более 150 тысяч подписей.