Маск у кріслі президента США на обкладинці Time: як відреагував мільярдер

Мільярдера Ілона Маска назвали четвертою гілкою влади США, повідомили журналісти. Маск робить будь-що, і проти його дій не протестує Дональд Трамп.

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Видання Time помістило американського мільярдера Ілона Маска на обкладинку лютневого числа журналу. Мільярдер сидить у кріслі президента Сполучених штатів Америки (США). Редакція видання пояснила, чому створили саме таку обкладинку і як причетний Трамп до діяльності Маска.

Редакція Time статтю про мільярдера назвала "Внутрішня війна Маска проти Вашингтона". Після цього розповідають про його активності та рішення, в яких, схоже, не грає ніякої ролі чинний президент США Дональд Трамп.

Починається історія про Маска з того, як він припинив роботу Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Рішення було прийнято у перші дні після появи Департаменті ефективності уряду (DOGE), яким його поставив керувати Дональд Трамп. Крім цієї установи, за свою долю побоюються в Управлінні управління персоналом, у Міністерстві освіти та у Міністерстві фінансів, зауважується у статті. Також розповідається про конфлікт з чиновником з казначейства, який відмовив Маску у доступі до секретної інформації: його звільнили, а доступ надав особисто новий глава Мінфіну Скот Бессент.

Ілон Маск - обкладинка Time лютий 2025 Фото: Time

Журналісти нагадали, що з Маском пов'язаний скандальна публікація, від якої кілька місяців тому відхрещувався Трамп. Ідеться про документ під назвою "Проєкт 2025" на 900 сторінках, автор — Рассел Воут, республіканець, близький до мільярдера. Видання навело думку Воута, який обіцяв "навести лад" в державному управлінні.

"Він хоче, щоб державні службовці "травматично постраждали" від чистки, яку він передбачав. "Ми хочемо, щоб їх фінансування було закрито", — сказав він. "Ми хочемо травмувати їх", — навело Time позицію американця.

В підсумку медіа розповіло про судові позови на рішення Трампа, про відсутність критики дій Маска з боку чинного президента і про зауваження представників Демократичної партії щодо активності мільярдера.

"У нас немає четвертої гілки влади під назвою Ілон Маск", — процитувало видання сенаторку-демократку з Меріленду Джеймі Раскін.

У акаунті X Маска після публікації обкладинки Times з'явився допис про його любов до Дональда Трампа.

Ілон Маск — деталі

Ілон Маск — 53-річний американський підприємець, мільярдер, який перебуває на першому місці на планеті за своїми статками. Нижче — власник Amazone Джефф Безос, з якими Маск інколи міняється місцями. Підприємець у 2022 році купив соцмережу X (Twitter), звільнив звідти сотні співробітників та скасував будь-які обмеження на будь-які дописи у соцмережі.

20 січня 2025 року під час інавгурації Дональда Трампа Маск влаштував скандал, продемонструвавши нацистське вітання. Після цього агенція DOGE закрила USAIDE, працівників якого Маск назвав дармоїдами.

Нагадуємо, 7 лютого Дональд Трамп висловився щодо рішень агенції USAID та звинуватив її працівників в корупції.