"Пташку шкода". Ілон Маск офіційно перейменував Twitter: на що перетворилася соцмережа
Ілон Маск, який купив Twitter у 2022 році, затіяв ребрендинг і тепер просить не називати повідомлення в соцмережі "твітами".
Twitter тепер уже офіційно змінив свою назву і тепер став іменуватися просто "X", написав у власній соцмережі Ілон Маск. Культова "щебечуча пташка" перестала бути логотипом соціально мережі та її замінила звичайна літера, якою Ілон Маск позначив усі свої компанії, з'єднавши їх у єдину структуру за прикладом Meta Марка Цукерберга.
Цікаво, що доменне ім'я самої соцмережі не змінилося: будь-який користувач продовжує заходити на сторінку сервісу за адресою twitter.com, і саме ця назва відображається в адресному рядку. Ба більше, самі повідомлення продовжують поки що називатися "Twit", якщо натиснути на будь-яке з них.
У користувачів одразу виникло питання: як же тепер називати свої дописи в соцмережі. Ілон Маск не застосував відповісти й просить тепер називати "твіти" не інакше як "екси". У зарубіжних медіа та філологів можуть виникнути проблеми з локалізацією нової назви рідними мовами, адже її можна використовувати та вимовляти по-різному: "екси", "ікси", "іксанути", опублікувати "ікс" тощо.
Новий логотип Маск називає "тимчасовим" і, схоже, він незабаром може змінитися, але лише графічно. Також Ілон заявив, що незабаром зовсім "прикриє" і саму назву Twitter як бренд, повідомляє TechCrunch.
Новий гендиректор соцмережі Лінда Яккаріно заявила, що в майбутньому Twitter кардинально зміниться і матиме функції, "зосереджені на аудіо, відео, обміні повідомленнями, платежах/банківських операціях". На її думку, це допоможе платформі перетворитися на "глобальний ринок ідей, товарів, послуг і можливостей".
Ілон Маск давно захоплений все перейменовувати на "Х". Наприклад, X.com як компанію він заснував ще в 1997 році. У назві SpaceX теж є ця буква, яку Маск особливо виділив. А зовсім недавно він заснував компанію зі штучного інтелекту під назвою X.ai. У квітні соціальна мережа, що належить Маску, змінила юридичну назву з Twtter Inc. на X Corp.
Цікавий факт. "Блакитна пташка" стала логотипом Twitter під назвою "птах Ларрі" на честь легендарного баскетболіста "Бостон Селтікс" Ларрі Берда.
Нагадаємо, що відразу після купівлі в жовтні 2022 року соцмережі за $40 млрд Ілон Маск звільнив топменеджерів компанії. Після цього за пів року він сам пішов з посади голови Twitter і найняв замість себе колишню главу рекламного підрозділу NBCUniversal Лінду Яккаріно. Ілон Маск багато разів називав її "другом" і "приятелькою" на публічних заходах
Раніше Фокус розповідав, що головний фанат Ілона Маска стежитиме за його літаком через Threads. І тепер Ілон не зможе забанити ентузіаста, який стежить не тільки за літаком власника Twitter, а й за приватними літаками Білла Гейтса, а також Джеффа Безоса.