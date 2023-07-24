"Пташку шкода". Ілон Маск офіційно перейменував Twitter: на що перетворилася соцмережа

Ілон Маск, який купив Twitter у 2022 році, затіяв ребрендинг і тепер просить не називати повідомлення в соцмережі "твітами".

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Twitter тепер уже офіційно змінив свою назву і тепер став іменуватися просто "X", написав у власній соцмережі Ілон Маск. Культова "щебечуча пташка" перестала бути логотипом соціально мережі та її замінила звичайна літера, якою Ілон Маск позначив усі свої компанії, з'єднавши їх у єдину структуру за прикладом Meta Марка Цукерберга.

"Пташка Ларрі" перестала бути логотипом Twitter Фото: Скриншот

Цікаво, що доменне ім'я самої соцмережі не змінилося: будь-який користувач продовжує заходити на сторінку сервісу за адресою twitter.com, і саме ця назва відображається в адресному рядку. Ба більше, самі повідомлення продовжують поки що називатися "Twit", якщо натиснути на будь-яке з них.

У користувачів одразу виникло питання: як же тепер називати свої дописи в соцмережі. Ілон Маск не застосував відповісти й просить тепер називати "твіти" не інакше як "екси". У зарубіжних медіа та філологів можуть виникнути проблеми з локалізацією нової назви рідними мовами, адже її можна використовувати та вимовляти по-різному: "екси", "ікси", "іксанути", опублікувати "ікс" тощо.

Попри те, що повідомлення все ще називаються "Tweet" Маск просить називати їх X`s (ексами) Фото: Скриншот

Новий логотип Маск називає "тимчасовим" і, схоже, він незабаром може змінитися, але лише графічно. Також Ілон заявив, що незабаром зовсім "прикриє" і саму назву Twitter як бренд, повідомляє TechCrunch.

Новий гендиректор соцмережі Лінда Яккаріно заявила, що в майбутньому Twitter кардинально зміниться і матиме функції, "зосереджені на аудіо, відео, обміні повідомленнями, платежах/банківських операціях". На її думку, це допоможе платформі перетворитися на "глобальний ринок ідей, товарів, послуг і можливостей".

Ілон Маск давно захоплений все перейменовувати на "Х". Наприклад, X.com як компанію він заснував ще в 1997 році. У назві SpaceX теж є ця буква, яку Маск особливо виділив. А зовсім недавно він заснував компанію зі штучного інтелекту під назвою X.ai. У квітні соціальна мережа, що належить Маску, змінила юридичну назву з Twtter Inc. на X Corp.

Цікавий факт. "Блакитна пташка" стала логотипом Twitter під назвою "птах Ларрі" на честь легендарного баскетболіста "Бостон Селтікс" Ларрі Берда.

Ілон Маск виклав коротеньке промо нового логотипа

Нагадаємо, що відразу після купівлі в жовтні 2022 року соцмережі за $40 млрд Ілон Маск звільнив топменеджерів компанії. Після цього за пів року він сам пішов з посади голови Twitter і найняв замість себе колишню главу рекламного підрозділу NBCUniversal Лінду Яккаріно. Ілон Маск багато разів називав її "другом" і "приятелькою" на публічних заходах

Раніше Фокус розповідав, що головний фанат Ілона Маска стежитиме за його літаком через Threads. І тепер Ілон не зможе забанити ентузіаста, який стежить не тільки за літаком власника Twitter, а й за приватними літаками Білла Гейтса, а також Джеффа Безоса.