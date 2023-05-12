Ілон Маск знайшов собі заміну: стало відомо, хто може стати головою Twitter (фото)

Хоча скандальний ІТ-магнат не назвав конкретного імені, але експерти називають головним претендентом керівника рекламного підрозділу NBCUniversal.

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Схоже, Ілон Маск, як і обіцяв, прислухався до голосування користувачів твіттера та вирішив піти з посади гендиректора соцмережі, повідомляє Bloomberg. Маск опублікував загадкове повідомлення, в якому вказав, що "вибрав нового гендиректора і вона розпочне виконання обов'язків через 6 тижнів".

Конкретного імені Ілон не назвав, і преса відразу почала гадати, хто ця загадкова жінка. Експерти сходяться на думці, що, швидше за все, цю посаду обійме Лінда Яккаріно, яка зараз є головою рекламного підрозділу NBCUniversal. Ілон Маск багато разів називав її "другом" та "приятелькою" на публічних заходах, а Twitter останнім часом посилив свою співпрацю з NBCUniversal.

Лінда Яккаріно може стати гендиректором Twitter Фото: Getty

Експерти вважають, що якщо справді Лінда обійме посаду гендиректора, то їй доведеться зіткнутися з безліччю проблем. Маск заявив у березні, що, попри невелике зростання кількості щоденних користувачів з початку 2022 року, виторг Twitter впав на 50% з жовтня в результаті "різкого скорочення" реклами.

Сумно відому "синю галочку" верифікації оплачує лише 1% користувачів соцмережі. Водночас громадськість критикує Ілона Маска за те, що він запросив на платформу для проведення ефірів скандального телеведучого та пропагандиста від Республіканської партії Такера Карлсона, який постійно критикує Байдена і служить чудовим прикладом для російських колег, які люблять наводити його як приклад, що "у США не все так однозначно".

Раніше Фокус розповідав, що "Ілон не впорався": у Путіна визнали використання Twitter для поширення пропаганди.