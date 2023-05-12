Илон Маск нашел себе замену: стало известно, кто может стать главой Twitter (фото)

Хотя скандальный ИТ-магнат не назвал конкретного имени, но эксперты называют в качестве главного претендента руководителя рекламного подразделения NBCUniversal.

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Похоже, Илон Маск, как и обещал, прислушался к голосованию пользователей твиттера и решил уйти с поста гендиректора соцсети, сообщает Bloomberg. Маск опубликовал загадочное сообщение, в котором указал, что "выбрал нового гендиректора и она приступит к выполнению обязанностей через 6 недель".

Конкретного имени Илон не назвал, и пресса тут же стала гадать, кто это загадочная женщина. Эксперты сходятся во мнении, что, скорее всего, эту должность займет Линда Яккарино, которая сейчас является главой рекламного подразделения NBCUniversal. Илон Маск много раз называл ее "другом" и "приятельницей" на публичных мероприятиях, а Twitter за последнее время усилил свое сотрудничество с NBCUniversal.

Линда Яккарино возможно станет гендиректором Twitter Фото: Getty

Эксперты считают, что если действительно Линда займет пост гендиректора, то ей придется столкнуться с множеством проблем. Маск заявил в марте, что, несмотря на небольшой рост числа ежедневных пользователей с начала 2022 года, выручка Twitter упала на 50% с октября в результате "резкого сокращения" рекламы.

Печально известную "синюю галочку" верификации оплачивает только 1% пользователей соцсети. В то же время общественность критикует Маска за то, что он пригласил на платформу для проведения эфиров скандального телеведущего и пропагандиста от Республиканской партии Таккера Карлсона, который постоянно критикует Байдена и служит отличным примером для российских коллег, любящих приводить его в пример, что "в США не все так однозначно".

Ранее Фокус рассказывал, что "Илон не справился": у Путина признали использование Twitter для распространения пропаганды.