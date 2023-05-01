"Илон не справился": у Путина признали использование Twitter для распространения пропаганды

Бывший президент России Дмитрий Медведев утверждает, что перед Кремлем сейчас стоит другая важная задача — нанести поражение Украине, США и прочим "западным гн*дам".

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев признал, что российское руководство "цинично использовало Twitter для продвижения пропагандистских целей". Об этом он заявил в ответ на просьбу российского журналиста прокомментировать блокировку его последней записи в сети микроблогов, пост опубликован в Telegram.

"…обойдемся и без него. В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента", — заявил Медведев. Он также упомянул о том, что Twitter "прогнулся под Госдепом" и что подобное уже случалось с бывшими президентами — с Дональдом Трампом.

"Илон явно не справился с этим заданием, увы…" — сказал российский чиновник, добавив, что перед Кремлем сейчас стоит другая задача — нанести всем разгром.

Он упомянул об украинцах (укронацистах, в терминологии экс-главы Кремля), США и их союзниках по НАТО, "включая мерзкую Польшу и прочих западных гн*д".

"Мы должны вернуть, наконец, все наши земли", — подытожил Медведев текущие планы РФ.

Напомним, что в сводке ISW за 30 апреля военные исследователи пришли к выводу о том, что вторжение российских войск в Украину задумывалось как личный успех Путина, но теперь он ищет крайних за военные провалы.

Накануне, 30 апреля, CNN сообщило, что Россия не готова к контрнаступлению Украины, на что указывают события последних трех дней. В частности, откровения руководителя группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который попытался снять с себя ответственность за разгром российских войск еще до контрнаступления ВСУ.